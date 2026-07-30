En renonçant à sa no-trade clause, Draymond Green laisse aux Warriors la possibilité de le transférer en cours de saison.

Le nouveau contrat de Draymond Green cache un détail important. Selon Anthony Slater d'ESPN, l'intérieur des Golden State Warriors a accepté de renoncer à la protection contre un transfert à laquelle il pouvait prétendre en signant son nouveau bail d'un an.

Une décision qui permet à la franchise de conserver toute sa flexibilité si elle souhaite modifier son effectif en cours de saison.

Green renonce à sa protection

En re-signant pour une saison avec les Warriors, Draymond Green pouvait bénéficier d'une no-trade clause implicite, un mécanisme prévu par les règles de la NBA pour certains joueurs qui prolongent un contrat d'un an avec leur équipe.

Mais le quadruple champion NBA a choisi de ne pas l'activer.

« Pour préciser : Draymond Green renonce à sa protection implicite contre un transfert et bénéficiera d'un bonus de 15 % en cas d'échange, comme dans son précédent contrat. L'accord a été conçu comme s'il n'avait jamais refusé sa player option. Les Warriors n'ont pas l'intention de le transférer, mais conservent cette possibilité, et il toucherait un bonus si cela arrivait », a écrit Slater sur X.

En contrepartie, son contrat prévoit un trade kicker de 15 %, c'est-à-dire une prime qui lui serait versée si Golden State décidait finalement de l'échanger.

Les Warriors gardent toutes leurs options

Selon ESPN, les Warriors n'ont actuellement aucune intention de transférer Draymond Green.

Cette structure contractuelle leur permet simplement de ne pas se priver d'une éventuelle marge de manœuvre si leur saison ne se déroule pas comme prévu.

Le nouveau contrat reproduit d'ailleurs quasiment les conditions de la player option de 27,7 millions de dollars que Green avait refusée en début d'intersaison afin de permettre à Golden State de poursuivre LeBron James.

Une intersaison dictée par le dossier LeBron

Toujours selon Anthony Slater, les Warriors envisageaient de proposer un contrat plus long à Draymond Green si la signature de LeBron James avait abouti.

Le choix du quadruple MVP de rejoindre les Philadelphia Sixers a finalement conduit Golden State à revenir vers un contrat d'une seule saison.

Conséquence : Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green arrivent désormais tous en fin de contrat à l'issue de la saison 2026-2027, laissant à la franchise une grande flexibilité pour préparer la suite de son projet.