Draymond Green a confirmé l’analyse de Steve Kerr sur l’état actuel des Warriors, reconnaissant que la dynastie de Golden State est en phase de déclin, avec pour objectif d’en prolonger l’héritage aussi longtemps que possible.

Quelques jours après les propos de Steve Kerr décrivant les Warriors comme une « dynastie déclinante », l’intérieur de Golden State Draymond Green a repris cette idée à son compte sur son podcast, en expliquant que le groupe doit désormais chercher à faire durer ce qu’il a construit.

« C’est vrai. Et puis, voilà, Steph en est à sa 17e saison. Moi, à ma 14e. Klay, à sa 15e. Quand on parle de la dynastie… jusqu’où peut-on la prolonger, et qu’est-ce qu’on peut encore faire ? C’est ça, l’objectif. C’est notre mission », a déclaré Green sur The Draymond Green Show.

Le vétéran s’inscrit ainsi dans la continuité d’un discours tenu plus tôt dans la semaine par Steve Kerr, qui avait livré une évaluation franche de la situation en conférence de presse. L’entraîneur des Warriors avait notamment insisté sur la nécessité, pour ses joueurs, d’accepter que Golden State n’est plus la machine à gagner des grandes années.

« Pour moi, le plus important, c’est que les gars comprennent qu’il y a aussi de la beauté dans la difficulté… Nous ne sommes plus les Warriors de 2017 qui dominaient la ligue. Nous sommes une dynastie en train de s’effacer », avait expliqué Kerr, en référence à l’équipe championne de 2017.

Si le constat est lucide, il ne signifie pas que Golden State se considère hors course. Les Warriors restent une équipe capable de se mêler à la lutte en playoffs, même s’ils doivent encore trouver de la régularité sur la durée. Après plus d’un tiers de la saison, ils pointent à la huitième place de la conférence Ouest avec un bilan de 17 victoires pour 16 défaites en 33 matches.

Dans ce contexte, le message est clair, il ne s’agit plus de revendiquer une domination, mais de maximiser chaque opportunité tant que ce noyau historique peut encore peser dans la course à l’Ouest.

