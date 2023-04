Draymond Green est revenu sur l'affaire du début de saison en NBA et sur ses conséquences, avec une certaine sagesse...

Draymond Green n'avait plus évoqué l'incident avec Jordan Poole depuis un certain temps. Il l'a fait lors d'un entretien avec Chris Haynes de Bleacher Report , en tentant de montrer qu'il avait assumé son erreur et n'était pas en croisade contre la ou les personnes qui ont fait fuiter la vidéo.

"Je n'ai jamais eu de réponse concrète sur ce qui était arrivé. Est-ce qu'on aurait pu faire en sorte de trouver ? Probablement. Si j'avais mis la pression et si Rich (Paul) l'avait fait aussi, je pense que ç'aurait été le cas. Mais je n'ai pas voulu aller au bout des choses. Si j'avais découvert la vérité, qu'est-ce que j'aurais fait ? Attaquer en justice ? Admettons que cela vienne de la franchise. Est-ce que j'irais vraiment porter plainte contre les Golden State Warriors ? Non, bien sûr. La réalité, c'est que je l'ai fait. Je dois affronter les conséquences, sans me demander qui l'a fait. Sinon, c'est ce que je n'ai pas vraiment la volonté d'affronter les choses en face. Je suis quelqu'un qui assume. A dire vrai, ce qui s'est passé est malheureux. C'est l'un des pires moments dans ma carrière. Je n'avais jamais frappé quelqu'un comme ça. J'ai perdu le contrôle. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait modifié la vidéo. C'est bien moi et peu importe si ça fuite. Tu peux essayer de te raconter des conneries et de chercher qui a fait fuiter, ou tu peux l'accepter et reconnaître que c'est quelque chose que tu n'aurais pas dû faire".

C'est tout à son honneur.

Podcast #86 : Le coup double dramatique des Wolves, un play-in 2023 explosif