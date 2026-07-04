Pour l'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green, le départ de LeBron James va faire très mal aux Los Angeles Lakers.

Une opération séduction ou une vraie analyse de la part de Draymond Green ? Sur cette Free Agency, LeBron James a choisi de quitter les Los Angeles Lakers. Courtisé par de nombreuses formations, le King n’a pas encore décidé de sa prochaine équipe.

Mais on le sait, les Golden State Warriors aimeraient récupérer l’ailier de 41 ans. Pour rendre cette opération possible, Green a d’ailleurs décliné sa "player option". Et en attendant le choix de LBJ, l’intérieur des Warriors a commenté son départ des Lakers.

Et pour lui, les Angelenos risquent de le regretter.

"Les gens ne se rendent pas compte de l'importance, du poids que représente ce type. D’un point de vue global, l’impact économique qu’il peut avoir sur une équipe et une ville. Et puis il y a aussi l’aspect basket : dès que LeBron James est sur le terrain, tout d’abord ton équipe a une chance de gagner, puis il faut vraiment le prendre très au sérieux.

Personnellement, je pense que les Lakers vont s'en rendre compte l'année prochaine", a prévenu Draymond Green pour son podcast.

Les Lakers ont rapidement rebondi pour tourner la page LeBron James. Seront-ils plus forts sans lui ? La question peut effectivement se poser. Et la réponse est incertaine. Même si Draymond Green a déjà son avis...

🎙️ Quelle legacy laissera LeBron aux Lakers ?