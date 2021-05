Draymond Green botte en touche sur la rumeur Kawhi Leonard

C'est la rumeur sortie un peu de nul part mais qui fait largement réagir. Kawhi Leonard sera intéressé de rejoindre Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green aux Warriors l'an prochain dans le cas où les Clippers décevraient encore en playoffs cette saison. Ce bruit de couloir s'est évidemment ébruité au moment où les Clipps étaient menés 2-0 après deux revers à domicile.

L'ailier double MVP des Finales a la possibilité de sortir de son contrat cet été. Jusqu'à présent, rien ne laissait penser que Kawhi Leonard serait sur le marché à compter du 1er juillet. Mais évidemment, une élimination dès le premier tour, voir même avant les finales NBA, serait considéré comme un énorme échec. Et pourrait donc pousser The Klaw à imaginer son avenir loin des Los Angeles Clippers.

Mais Leonard reste très proche de sa Californie natale. Et forcément Golden State apparaît comme une destination prisée. D'autant plus avec des gars comme Stephen Curry et Klay Thompson. Et lors d'une interaction avec Draymond Green, un internaute a demandé à l'ex-défenseur de l'année de tenter de convaincre Kawhi de rejoindre les Dubs.

"Désolé, je suis à la plage" lui a-t-il répondu.

Fondée ou pas, cette rumeur va sans doute agiter en coulisses si jamais les Clippers venaient, une nouvelle fois, à échouer cette saison.

Kawhi Leonard met en garde les Clippers