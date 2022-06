Draymond Green avait à cœur de réagir. Après un Game 1 raté, l'intérieur des Golden State Warriors a retrouvé un impact plus intéressant sur le Game 2 des Finales NBA contre les Boston Celtics. Sans faire exploser ses statistiques, le cadre des Dubs a pesé sur cette rencontre.

Et pour avoir un impact, le joueur de 32 ans a décidé de se recentrer sur sa philosophie. On l'a ainsi vu impliqué dans plusieurs actions litigieuses, malgré une première faute technique rapidement récoltée.

Mais pour faire la différence, Green refuse de se renier.

"Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si j'allais aborder l'été avec une défaite en Finales NBA car nous n'avons pas su répondre à la force par la force. Donc je crois que j'ai simplement compris qu'il s'agissait de mon domaine. C'est là que je suis censé diriger. Je ne peux pas laisser tomber mes gars. Vous arrivez en Finales NBA, le défi physique et la réponse par la force sont importants. Il faut l'apporter dans un match. J'ai regardé le Game 1, et même par rapport à mes sensations, j'ai trouvé qu'ils ne sentaient pas assez notre force. On ne peut pas arriver à ce stade de la compétition, à ce niveau, et manquer de répondant sur le plan physique. C'est une honte", a même jugé Draymond Green face à la presse.

Et du coup, il a décidé de montrer l'exemple. Dès le début du Game 2, le natif de Saginaw a donné le ton avec plusieurs contacts rugueux. Et malgré quelques séquences limites, Draymond Green n'a plus l'intention de perdre cette dureté.

