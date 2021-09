Draymond Green justifie son grand déballage public avec Kevin Durant

Mi-août, Draymond Green et Kevin Durant ont décidé de s'expliquer publiquement lors d'une interview. Entre les deux hommes, il y a eu de nombreuses histoires. Avec notamment cette célèbre embrouille aux Golden State Warriors, qui a beaucoup fait parler après le départ de KD aux Brooklyn Nets.

Après la belle aventure connue ensemble aux Jeux Olympiques de Tokyo avec Team USA, ils ont décidé de revenir sur cette histoire. Et de son côté, Green voulait absolument le faire publiquement. Pour des raisons bien précises.

"Je sais que si un truc cloche dans ma vie, je peux me tourner vers lui. Et vice versa. Il sait, peu importe la situation, s'il a merdé, il peut se tourner vers moi, et tu n'as pas ça souvent dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je ne prends pas ça pour acquis.

Je trouvais ça bien d'avoir cette conversation publiquement, car j'avais merdé publiquement. J'en avais besoin car je voulais que les gens le voient. Tout d'abord, car ils devaient comprendre qu'on pouvait se réconcilier entre frères. Nous pouvons gérer ça.

Nous pouvons parler de nos problèmes et revenir en arrière, c'est important pour les jeunes de le comprendre. Et je voulais vraiment en parler devant tout le monde car j'étais malade d'écouter une fausse histoire racontée par les autres. Et je crois que KD aussi", a lâché Draymond Green pour le podcast de Carmelo Anthony.