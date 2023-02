Les Golden State Warriors ont décidément du mal à mettre la machine en route cette saison. Avec un bilan de 29 victoires pour 29 défaites, le champion NBA ne parvient pas à trouver son rythme sur cet exercice. Et Draymond Green commence à en avoir marre d'entendre toujours les mêmes excuses...

Pour de nombreux observateurs, les Dubs ont des difficultés à se faire violence après le titre de l'an dernier. Pour l'intérieur, cet argument n'est pas viable. Et face à la presse, le natif de Saginaw a décidé de pousser un coup de gueule.

"Je ne pense pas que ce soit la gueule de bois de champion. C'est une volonté de vouloir défendre. Vous n'avez pas la gueule de bois en étant seulement à l'équilibre au bout de 60 matches. Vous êtes un perdant si vous avez encore la gueule de bois à ce stade, donc il n'y a pas de gueule de bois.

C'est la volonté de défendre, de faire un stop et de garder son homme, d'apporter de l'aide et de bloquer l'adversaire, de faire des rotations. La défense, c'est un ou deux pas de plus. Je fais ce pas supplémentaire pour y arriver ou je ne le fais pas. C'est de la volonté, et nous n'en avons pas en tant qu'équipe", a fustigé Draymond Green.