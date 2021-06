Draymond Green est l'un des meilleurs défenseur NBA à l'heure actuelle. Savoir quels joueurs il trouve les plus durs à gérer est intéressant.

Il y a quelques semaines, Draymond Green avait révélé que le joueur qu'il prenait le moins de plaisir à affronter lorsqu'il doit défendre sur lui était Darius Garland. Cet éloge ne signifiait pas non plus que le meneur des Cleveland Cavaliers est l'adversaire le plus dur à verrouiller que Green a connu dans sa carrière.

Cette semaine, dans une séance de questions/réponses avec des internautes de Bleacher Report, l'intérieur des Golden State Warriors a révélé le nom de deux joueurs aux profils et carrières sensiblement différents, qui sont pour lui les deux types face auxquels il est impossible de défendre de manière optimale.

Le premier n'est autre que son ancien coéquipier, Kevin Durant.

"Personne n'est impossible à défendre. Mais Kevin Durant est ce qui se rapproche le plus de quelqu'un d'impossible à défendre".

L'autre joueur cité par Draymond Green est un peu plus surprenant et surtout... à la retraite.

"Manu Ginobili. Il allait tout droit, puis partait dans tous les sens. Au moment où tu le voyais partir sur la gauche, il mettait un eurostep et c'était fini".

Draymond Green, éliminé en barrage avec les Warriors, a choisi Brooklyn comme favori pour le titre. Il est beaucoup moins réticent à l'idée d'encenser Kevin Durant depuis que les deux compères se sont réconciliés...

Draymond Green a horreur de défendre sur ce joueur et c'est une grosse surprise