Draymond Green et les Lakers, un intérêt mutuel ?

Draymond Green va-t-il quitter les Golden State Warriors avant la deadline des trades jeudi ? Ces derniers jours, le nom de l'intérieur a été mentionné pour un éventuel échange concernant la superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.

Mais à ce stade de sa carrière, le joueur de 35 ans ne s'imagine pas rester dans le Wisconsin. Ainsi, si un trade se concrétise dans les prochaines heures, Green ne compte pas intégrer le projet de reconstruction des Bucks.

Pour rebondir, il se verrait bien prendre ensuite la direction des Los Angeles Lakers, selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst. Et l'intérêt serait visiblement mutuel ! Il ne s'agit pas d'un secret, Green et LeBron James sont proches et les deux hommes pourraient avoir l'envie de se retrouver aux Lakers.

Par contre, est-ce vraiment dans l'intérêt de la franchise de récupérer l'intérieur ? Le doute semble permis. Tout d'abord, il faudra sacrifier des atouts pour monter un trade. Et avec son salaire à 25,8 millions de dollars, Green n'est pas si simple à récupérer dans un échange.

Ensuite, il dispose d'une "player option" à 27,6 millions de dollars pour la saison 2026-2027. Alors que l'avenir de LBJ semble très incertain, Los Angeles veut-il vraiment s'engager jusqu'en 2027 avec Draymond Green ? Sur cet exercice, le cadre des Warriors a déjà subi un déclin inéluctable.

Les Lakers, avec la volonté de construire autour de Luka Doncic, ont certainement d'autres priorités pour garder de la flexibilité financière.

Draymond Green, quand la légende devient un problème