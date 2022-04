Draymond Green est un défenseur fabuleux et un joueur assez unique en NBA, de par toutes les choses qu'il est capable de faire pour tirer son équipe vers le haut. Parmi ces choses, il n'y a pas que les stops défensifs phénoménaux, des passes décisives bien senties ou du trashtalking bien salé. Il y a aussi le bon gros vilain doigt dans l'oeil qui vous empêche de reprendre le jeu convenablement.

Dimanche, lors du game 4 perdu par les Warriors face aux Nuggets, Green a poursuivi son travail de sape sur Nikola Jokic, comme depuis le début de la série. Le Serbe a tout de même été impressionnant et a fini avec 37 points, 8 rebonds et 6 passes. Il a toutefois dû retrouver ses esprits après avoir été victime de celui que l'on pourrait surnommer "L'Eborgneur de la Bay Area" si on se trouvait dans une série policière américaine. Car oui, Draymond Green défend généralement avec un cocktail d'intensité et d'intelligence de jeu, mais ses mains baladeuses provoquent parfois aussi des séquences problématiques.

Par le passé, LeBron James et James Harden se sont tous les deux retrouvés avec un œil méchamment rouge parce qu'ils ont pris un doigt de Draymond dans l'organe. LeBron en 2018 lors des Finales NBA, avec un oeil presque totalement rouge qui l'a fait passer pour le cyborg que son niveau de jeu laissait supposer. Harden en 2019, en demi-finale de la Conférence Ouest, là aussi avec explosion spectaculaire de vaisseaux sanguins.

If you're playing in the playoffs against @Money23Green , chances are he will poke you in the eye pic.twitter.com/ml8wLefFRM

Dimanche, Jokic a goûté à cette douloureuse expérience. Difficile de considérer qu'il n'y a pas un minimum d'intentionnalité ou d'agressivité inconsidérée dans le geste, certes défensif, de Draymond Green. Pour ses détracteurs, le All-Star des Warriors aurait dû recevoir une faute technique sur cette séquence, juste avant sa prise de bec avec Aaron Gordon, justement venu lui demander des comptes pour sa manière de défendre. Possible qu'à présent, les arbitres commencent à surveiller davantage les papattes de Draymond et l'endroit dans lequel elles finissent presque invariablement par atterrir...

we respect #draymondgreen for being a competitor, But why is it that he switched from kicking players in the 🥜to poking them in the eye. Come on man that eye poke looked very inten….…what’s that got to do with the 🏀😒 pic.twitter.com/UQPgGoIgrt

