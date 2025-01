Draymond Green raconte la difficulté de suivre une thérapie

Draymond Green a réussi à ne plus être dans l'oeil du cyclone pour son comportement cette saison. Grâce à des sessions organisées fréquemment avec plusieurs gradés et responsables de la ligue, mais aussi un spécialiste en psychologie du sport, l'intérieur des Warriors gère mieux ses frustrations. A côté de ça, voilà deux ans que le quadruple champion NBA fréquente avec une certaine assiduité le divan de psychologues, ce qui n'a pas été une chose facile à accepter.

"J'ai commencé il y a deux ans parce que j'ai dû gérer quelque chose de très, très lourd. J'avais foutrement peur de le faire. Je viens de Saginaw, dans le Michigan. J'ai grandi dans un quartier afro-américain où on ne suis pas de thérapie, sinon on te considère comme putain de faible. Donc je dois reprogrammer un cerveau qui a été conditionné pendant 30 ans. [...] Je ne les voyais pas de manière active avant ma suspension. Aujourd'hui, j'essaye de les avoir une fois par mois et parfois deux fois par semaine", a expliqué Green pour ESPN.

Voilà qui rassurera les fans des Warriors, qui espèrent toujours pouvoir compter sur la meilleure version de Draymond Green pour la deuxième partie de la saison, alors que Golden State est pour le moment 11e de la Conférence Ouest.