Draymond Green MVP ? Sa réaction aux propos de Quin Snyder

Draymond Green n’est peut-être pas Stephen Curry mais il fait une saison aussi bonne que celle de son coéquipier star. Les supporteurs des Golden State Warriors seront les premiers à en témoigner. Quin Snyder, le coach du Utah Jazz, est lui aussi premières loges pour assister aux performances de l’intérieur américain. Et il insiste sur le fait que ce dernier mériterait d’être cité dans les conversations pour le MVP de par son impact sur le jeu. Des mots qui ont évidemment beaucoup plu au principal intéressé.

« Je suis d’accord avec lui. C’est un gars qui comprend vraiment le basket », note Green en répétant plusieurs fois son admiration envers Snyder. Comme il le dit, je ne fais pas des statistiques mais j’impacte le jeu à ma manière. Je n’aurais jamais les mêmes chiffres que Steph, Giannis ou KD. Mais je pense que ma façon de contribuer au succès de mon équipe mériterait d’être soulignée. »

Les statistiques de Draymond Green ne sont pas mauvaises pour autant. 8,4 points, 7,9 rebonds et 7,5 passes avec aussi 1,4 interception et 1,2 block. Il est sans doute le meilleur défenseur de la NBA – et oui – tout en ayant vraiment repris du poil de la bête en attaque. Sa renaissance est sans doute LE facteur le plus important du renouveau des Warriors cette saison. Alors, MVP, non peut-être pas. Mais c’est à nouveau une star dans cette ligue, même si c’est à sa manière.

Draymond Green candidat au MVP ? Un coach adverse milite pour lui