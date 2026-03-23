Après un week-end fou entre buzzer beaters, surprises et favoris au rendez-vous, le tableau du Sweet Sixteen NCAA est complet.

On connaît le programme du Sweet Sixteen chez les garçons, après la salve de matches ce weekend. Il y a eu quelques dingueries avec des game winners au buzzer, le champion en titre éliminé, le possible n°1 de la Draft 2026 aussi... On revient sur les faits marquants et sur le calendrier des prochains jours, après la pause pour passer d'un spot à un autre.

Pas de back to back pour Florida

Joakim Noah, Al Horford et leur bande ne seront pas imités cette année par leurs alumni des Gators. Florida est tombé contre Iowa (73-72), à cause d'un panier à 3 points d'Alvaro Folgueiras à 4 secondes de la fin.

Iowa, classé n°9, sera aux prises avec Nebraska, l'équipe coachée par l'ancien Bull Fred Hoiberg, qui a tué le bracket d'Antoine Pimmel en chassant Vanderbilt du Tournoi NCAA sur un panier de Braden Frager à 2 secondes du terme.

FRAGER PUTS NEBRASKA UP 2 WITH 2.2s TO GO!#MarchMadness pic.twitter.com/QTGtLtJ3Ln — TSN (@TSN_Sports) March 22, 2026

Boozer et Duke passent, pas Peterson...

Darryn Peterson et Kansas ont été éliminés (67-65) à cause d'un panier sur le gong de Dylan Darling, le joueur de St John's, qui avait demandé à son coach, le mythique Rick Pitino, de lui dédier un système alors qu'il n'avait pas marqué de la soirée. Peterson a inscrit 21 points mais a été maladroit. Il n'y aura donc pas de choc entre top prospects en Sweet Sixteen.

Duke avait fait le job, notamment Cameron Boozer (19 pts, 11 rbds), en se défaisant de TCU (81-58).

Dylan Darling becomes the FIRST PLAYER IN NCAA TOURNAMENT HISTORY to hit a game-winning buzzer beater as his FIRST basket of the game. WOW.pic.twitter.com/ZCjDictJ8W — CBS Sports (@CBSSports) March 22, 2026

Les favoris au rendez-vous

Michigan, qu'Antoine et moi-même avons mis vainqueur de notre bracket, a poursuivi sa route en battant St Louis (95-72), avec 25 points pour Yaxel Lendeborg et l'un des plus beaux tomars du Tournoi. Les Wolverines devront écarter Alabama, alors que l'autre tête série n°1 encore en lice, Arizona, a disposé de Utah State (78-66) et retrouvera Arkansas au prochain tour.

Le programme du Sweet Sixteen NCAA

Dans la nuit de jeudi à vendredi

Texas (11) - Purdue (2)

Iowa (9) - Nebraska (4), 0h30

Arkansas (4) - Arizona (1), 2h45

Illinois (3) - Houston (2), 3h05

Dans la nuit de vendredi à samedi

Duke (1) - St John's (5), 0h10

Alabama (4) - (1) Michigan, 0h35

Michigan State (3) - UConn (2), 2h45

Tennessee (6) - Iowa State (2)