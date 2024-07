Particulièrement loquace ces derniers jours, Joël Embiid s'était fendu d'un commentaire sur le déclin de certaines des stars de Team USA en début de semaine, visant notamment LeBron James. Une sortie qui n'avait pas manqué de surprendre et dont on se demandait comment elle avait bien pu être prise par les joueurs concernés.

Interrogés en conférence de presse ce jeudi sur les mots du pivot des Sixers, Kevin Durant prenait immédiatement la défense du King. "On change tous en vieillissant. Mais la grandeur te permet de t’adapter et de trouver un moyen d’être efficace. C’est ce que LeBron fait. Il ne saute plus aussi haut et ne va plus aussi vite que lorsqu’il avait 25 ans, mais il va encore assez haut. Et il est encore assez rapide."

La star des Suns répondait ensuite en son nom comme en ceux de ses coéquipiers visés par les propos du MVP 2023, désamorçant la situation. "On est plus vieux, bien sûr, mais on trouve le moyen d’être efficaces, comme Joël le fait lorsqu’il est touché par les blessures. Quels que soient les obstacles que tu rencontres dans la ligue, tu t’adaptes. C’est ce qui fait de toi un grand joueur. Tu te lèves tous les matins en essayant de trouver un moyen d’impacter le jeu et d’aider tes coéquipiers."

Avant d’ajouter, pour clore le débat définitivement. "On n’a pas discuté des propos de Joël pour tout vous dire. Comme dit Steph, il sort un podcast toutes les heures, donc on peut pas discuter de tout ce qui se dit (rires). C’est comme ça."

Le mot de la fin revenait à Stephen Curry, qui, sourire en coin, en profitait pour relativiser les propos de Joël Embiid. "On a beaucoup de jeunes coéquipiers aussi hein (rires). Et le basket se joue à 5 donc on va trouver la bonne formule."

Crédit photo : FIBA