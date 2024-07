Dans une longue interview donnée au New York Times, Joël Embiid n'a pas hésité à affirmer qu'il figurerait dans les discussions sur le G.O.A.T. s'il avait été épargné par les blessures... et disposé des bons coéquipiers.

Joël Embiid a la langue bien pendue ces derniers temps et n'en est plus à une sortie de route près. Après avoir pointé du doigt le déclin de certains coéquipiers de Team USA en prépa, et reproché au staff de l'équipe de France de lui avoir fixé un ultimatum concernant sa participation aux J.O. sous le maillot bleu, le pivot des Sixers s'est signalé d'une nouvelle déclaration étonnante.

Interrogé par le New York Times sur le fait que les pépins physiques l'aient potentiellement empêché d'être dans la discussion pour le titre honorifique de GOAT, le natif de Yaounde répondait ainsi. "Oui je le pense. Je crois que j'ai du talent. Si vous y réfléchissez, j'ai été gêné par des blessures toutes ces dernières années. A chaque playoffs, chaque saison régulière, des joueurs qui tombent sur mes genoux ou me fracturent le visage. Toujours les mêmes blessures, au mauvais moment."

Un constat lucide sur les blessures dont le 3ème pick de la Draft 2014 a hélas été victime ces dernières années, que l'intéressé complétait d'une certaine dose de mauvaise foi. "Evidemment il faut pour cela (être dans les discussions autour du GOAT) remporter des championnats. Et pour gagner des titres il faut avoir d'autres joueurs autour de soi. Tu ne peux pas le faire seul."

Des mots que Jimmy Butler, James Harden et Tyrese Maxey apprécieront. Car si le supporting cast n'a jamais vraiment permis à Embiid d'espérer gagner le titre, exception faite de la campagne 2018-2019 perdue sur le fil contre les Raptors en demi-finale de conf' (Jimmy Butler, Ben Simmons, Tobias Harris, JJ Reddick...), le MVP 2023 doit avant tout s'en prendre à lui-même concernant son palmarès vierge de tout trophée collectif. Il apparaît en effet malvenu pour Embiid de critiquer ses coéquipiers quand on sait à quel point le pivot peine, lorsqu'il est sur pied, à afficher son meilleur visage en postseason (27,9 pts en SR vs 24,9pts en moyenne en PO).

Bref, le talent de Joël Embiid lui aurait peut être permis, dans d'autres circonstances, de voir son nom apparaître dans les discussions sur le GOAT. Un talent trop grand, aussi, pour s'abaisser à ce genre de sorties, qui n'ont pas vraiment leur place dans le sport collectif. Les grands champions se donnent les moyens de leurs ambitions et assument les conséquences de leurs faillites. Espérons pour l'ancien de Kansas qu'il trouve ses coéquipiers chez Team USA dignes d'évoluer à ses côtés pour qu'il n'ait pas en cas de défaite à pointer du doigt KD ou LeBron pour justifier son échec...