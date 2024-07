« LeBron n’est plus le même », ses coéquipiers sont « plus vieux », Joel Embiid doute de Team USA

L'interview de Joel Embiid auprès du New York Times et de The Athletic ce weekend n'est pas passée inaperçue. En France, ce sont surtout ses explications sur son choix de ne finalement pas rejoindre les Bleus qui ont fait parler. Aux Etats-Unis, c'est sa manière de nuancer le niveau de Team USA qui interroge. Interrogé sur la probable domination

"Quand on regarde le talent dont dispose l'équipe, il y a un talent égal dans d'autres équipes. Et en ce qui concerne le talent dans notre équipe, il faut comprendre que la plupart des gars qui sont là sont plus âgés. Le LeBron d'aujourd'hui n'est pas le LeBron d'il y a quelques années, c'est une grosse différence. Tout le monde vous le dira et ça se voit, que le LeBron athlétique et dominant d'il y a quelques années, n'est plus le même. Les gens se font avoir par les noms sur le papier, mais ce sont des noms qui se sont construits au fil de leur carrière. Aujourd'hui, ils sont plus vieux et ne sont plus ce qu'ils étaient".

On se demande comment LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, les vétérans de l'équipe, ont réagi aux déclarations de Joel Embiid...

L'alerte au bon moment pour Team USA ?