Dwight Howard se propose à OKC, le Thunder va-t-il saisir la perche ?

Le Thunder est une franchise sérieuse qui préfère généralement miser sur des jeunes plutôt que de relancer des vétérans. Il y a donc peu de chances que cela se produise, mais si Oklahoma City veut un glorieux ancien motivé et en bonne forme physique, Dwight Howard est disponible. Fraîchement éliminé de Danse avec les Stars, où il a terminé en 6e position sur 13 participants, le pivot de bientôt 39 ans a fait acte de candidature pour remplacer Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, tous les deux blessés, lors de son passage dans l'émission de Kevin Garnett, "KG Certified".

"OKC, votre gars est prêt. Vous avez besoin d'un grand, d'un vétéran, de quelqu'un qui va amener de l'énergie. Je n'ai rien à faire, je viens de finir de danser. Avec mon gars Alex Caruso qui est chez vous, on a déjà gagné le titre ensemble. Vous avez déjà une superstar (Shai Gilgeous-Alexander, NDLR), il vous faut quelqu'un pour défendre. Qu'est-ce que vous attendez ? Je veux même bien rester à l'hôtel avec les fantômes, ça ne me fait pas peur. Si on me demande, j'y vais maintenant".

Dwight Howard n'a plus joué en NBA depuis 2022 et une saison avec les Los Angeles Lakers. Il avait remporté le titre en 2020 dans la bulle avec les Purple and Gold. Ces dernières années, "D12" a passé du temps à Taiwan, pour être un ambassadeur du pays et du championnat.

Chet Holmgren sérieusement blessé, gros coup dur pour OKC