Dwight Howard vs Shaq, ça se tend : « Tu as toujours été jaloux »

Shaquille O'Neal n'a jamais adoubé Dwight Howard comme son successeur, malgré l'admiration que lui portait ce dernier et les choix de carrière similaires qu'il a fait dans un premier temps. Shaq lui a refusé le passage de témoin du surnom Superman et la relation qu'aurait souhaité avoir Howard avec son aîné est inexistante. Les choses se sont tendues ces derniers jours, avec un échange assez salé sur X.

"C'est drôle que tu penses que je me soucie de toi. Mais je ne mentionnerai plus jamais ton nom, big man sensible. Tu es un blagueur qui ne sait pas encaisser une blague. Je ne prononcerai plus jamais ton nom. Tu as été effacé. Passe une bonne journée", a posté Shaquille O'Neal, en ajoutant quelques hashtags, notamment un cinglant #TuEsMortAMesYeux.

Plutôt que d'accepter le fait d'avoir été "cancelled" par Shaquille O'Neal, Dwight Howard s'est montré pour une fois plus combatif face à son ancienne idole et en a clairement assez des critiques et du scepticisme du Big Cactus à son encontre depuis le début de sa carrière.

"Je sais que tu te soucies de moi. Voilà 20 ans qu'avec ton cul pas sûr de lui tu me détestes et dis de la merde. Tu es trop grand pour être aussi peu sûr de toi. J'espère bien que tu ne rediras plus mon nom. Tu as 52 ans, tu m'envoies des tweets et continues à faire le hater...

Tu as toujours été jaloux. Jaloux de Kobe, de Penny, de D-Wade. Tu es jaloux de Charles Barkley aussi. Bouge de là, gros cul paresseux et pas sûr de lui. J'ai toujours ce message de cinq paragraphes où tu me dis que ne ne suis pas assez grand pour que tu me détestes. Pourtant, tu continues de le faire. On est en 2025, grandis un peu".

Dwight Howard, 38 ans, n'a plus joué en NBA depuis 2022 et une pige aux Los Angeles Lakers, avec lesquels il a remporté son seul titre de champion en 2020, dans la bulle. Il n'est pas retraité et espère toujours recevoir un appel d'une franchise, lui dont la dernière expérience professionnelle remonte à 2023, dans le championnat taiwanais.