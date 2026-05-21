Dylan Harper aussi blessé, inquiétude à San Antonio

Le Game 2 a fait des ravages des deux côtés et les San Antonio Spurs ont notamment perdu Dylan Harper en cours de rencontre.

Le Game 1 entre les Spurs et le Thunder, décidé après deux prolongations épiques, a laissé des traces. La seconde manche s’est d’ailleurs en partie joué sur la fraîcheur et on a pu sentir les conséquences de la rencontre marathon d’il y a deux jours. Ou celles d’une longue saison au rythme effréné. En tout cas plusieurs joueurs n’ont pas fini le match. Dont Dylan Harper du côté de San Antonio.

Le joueur est sorti prématurément dans le troisième quart-temps après une chute et il s’est immédiatement tenu la jambe droite avant de rejoindre les vestiaires. Selon ESPN, il s’agit malheureusement d’une blessure aux ischios. Jalen Williams, qui s’est fait mal au même endroit à plusieurs reprises cette saison, et qui a manqué six matches de playoffs pour cette raison, était déjà sorti pour un pépin similaire plus tôt dans la rencontre.

Les Spurs n’ont pas encore de visibilité sur l’éventuelle gravité de la blessure de leur rookie. Mais vu sa nature, il est difficile d’être optimiste : les blessures aux ischios ont limité de nombreuses stars pendant plusieurs semaines cette saison. Par exemple Luka Doncic, absent pendant l’intégralité des playoffs.

Déjà privée de De’Aaron Fox, touché à la cheville, la formation texane s’est retrouvée orpheline de ses deux meneurs. Stephon Castle a pu se sentir esseulé à la création et, même s’il a mis 25 points, le sophomore a encore perdu beaucoup de ballons. 9 à lui tout seul. Soit autant que toute l’équipe du Thunder.

Dylan Harper faisait encore une fois un bon match avant de sortir. Il pointait à 12 unités en 25 minutes tout en se montrant précieux dans différents secteurs du jeu.

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