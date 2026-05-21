Blessé, Jalen Williams quitte le Game 2 prématurément

Mauvaise nouvelle pour le Oklahoma City Thunder : Jalen Williams s'est refait mal aux ischios et il n'a joué que 7 minutes lors du Game 2.

Jalen Williams est l'un des principaux facteurs du succès du Oklahoma City Thunder depuis trois ans. Son ascension au statut d'All-Star et ses performances des deux côtés du terrain sont primordiales pour les champions en titre, surtout en affrontant une équipe aussi forte que celle des San Antonio Spurs.

Son retour de blessure après quasiment trois semaines d'absence en raison d'un problème aux ischios était l'une des satisfactions du Game 1 malgré la défaite.

Mais le joueur de 25 ans s'est visiblement refait mal au même endroit au début du Game 2. Il n'a joué que 7 minutes dans le premier quart-temps (4 points) avant de rejoindre les vestiaires. Les caméras de télévision ont pu capter la scène et on y voyait Williams en train d'appliquer une poche de glace sur son ischio.

Il ne reviendra pas pour la suite de la rencontre et il faudra suivre avec attention son état de santé puisque ce sera forcément une donnée importante de la série.

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