San Antonio perd son rookie sensation

Quelle mauvaise soirée pour les San Antonio Spurs. Déjà battus par les Phoenix Suns, leur première défaite de la saison (130-118), ils ont aussi appris la blessure de Dylan Harper. Le jeune homme s’est fait mal en retombant après avoir essayé de contrer un dunk de Nick Richards. Il est alors sorti quasiment dans la foulée, prenant directement la direction du vestiaire. Et les nouvelles qui ont été annoncées depuis ne sont pas forcément bonnes mais s’il y a peu de détails à l’heure actuelle.

Tout ce que l’on sait, c’est que le rookie a quitté la salle en béquilles et en portant une botte de protection. Il serait touché au mollet. C’est évidemment un coup dur pour la franchise texane, déjà privée de son meneur titulaire De’Aaron Fox, mais surtout pour le joueur de 19 ans.

Il venait d’inscrire 12 points en 11 minutes avant de se blesser. Le deuxième choix de la draft a été l’un des joueurs des Spurs les plus en vue sur ce début de saison historique de la franchise, qui n’avait jamais gagné ses 5 premiers matches auparavant. Dylan Harper a su s’illustrer grâce à sa vitesse, ses lectures et sa capacité à impacter le jeu aussi tôt dans sa carrière. Une blessure handicapante constituerait un nouveau coup d’arrêt pour celui qui a connu un pépin de santé alors qu’il était parti pour faire une saison fantastique à l’université l’an dernier.

