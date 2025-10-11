Dylan Harper, une nouvelle vie avec Victor Wembanyama

Pour sa grande première en pré-saison, le jeune talent Dylan Harper a déjà senti une différence avec Victor Wembanyama.

Face au Utah Jazz (134-130 après OT), le jeune talent des San Antonio Spurs Dylan Harper a réalisé ses grands débuts sur cette pré-saison. Une première satisfaisante pour le #2 pick de la Draft NBA 2025 : 9 points (à 4/6 aux tirs) et 3 passes décisives (pour 0 ballon perdu) en 18 minutes.

L'arrière de 19 ans a aussi fait le show avec un alley-oop conclu par Victor Wembanyama. Et pour ses premières minutes avec le Français, Harper a déjà découvert une nouvelle vie. Notamment pour ajuster ses passes vers l'intérieur.

"Sur cette action, j'aurais dû lancer le ballon plus haut, beaucoup plus haut. C'est bizarre. Personne n'a jamais joué avec quelqu'un d'aussi grand. Tu te mets en position. Tu lances le ballon et tu penses avoir lancé trop haut.

Puis ensuite, il l'attrape et tu te dis : 'c'était un peu trop bas'. Ce sont juste des petits détails comme ça. Au final, il suffit de lancer là où personne d'autre ne peut l'attraper à part lui", a ainsi résumé Dylan Harper face aux médias.

Sur plusieurs aspects du jeu, Dylan Harper va devoir s'adapter à Victor Wembanyama. Mais le Tricolore devrait aussi grandement lui faciliter la vie !

