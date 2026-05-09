Embiid, un retour insuffisant pour sauver les 76ers

Malgré son retour, l’intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid n’a pas réussi à faire gagner les siens face aux New York Knicks.

Un retour perdant pour Joel Embiid. Absent lors du Game 2 en raison de plusieurs pépins physiques, l’intérieur des Philadelphia Sixers a tenu sa place pour le Game 3. Cependant, malgré sa présence, les 76ers se sont inclinés contre les New York Knicks (94-108).

Sur le plan individuel, le Camerounais n’a pas démérité : 18 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres en 35 minutes. Mais son impact n’a pas été suffisant pour empêcher son équipe de se retrouver au bord de l’élimination (0-3).

Pour autant, le coach des 76ers Nick Nurse a tenu à souligner les efforts d'Embiid.

"Je crois qu’il a donné tout ce qu’il pouvait. Je le pense sincèrement. Il a essayé de nous donner tout ce qu’il pouvait ce soir, et c’est tout ce qu’il pouvait faire", a résumé l’ex-entraîneur des Toronto Raptors devant les médias.

Essentiel pour éliminer les Boston Celtics (4-3) lors du tour précédent, Embiid semble encore limité par son corps. Courageux, il a clairement serré les dents pour tenter d’aider les 76ers sur cette série. Mais cette fois-ci, Joel Embiid ne paraît pas en mesure, sur le plan physique, de maintenir Philadelphie dans le coup.

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