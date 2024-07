En rodage, Team USA gère l’Australie et reste invaincue

Team USA a remporté son deuxième match de préparation pour les Jeux Olympiques 2024. Après avoir dominé le Canada, le groupe de Steve Kerr était cette fois à Abu Dhabi pour défier l'Australie. Sans surprise face à cet adversaire, ça n'a pas été totalement une partie de plaisir pour les Américains, qui doivent encore affronter la Serbie mercredi. La bande à LeBron James (10 pts, 3 rbds, 3 asts) s'est imposée 98-92 après un beau comeback des Boomers de Josh Giddey (17 pts, 9 rbds, 7 asts) et avec un bilan contrasté.

Avec un cinq de départ différent où Jayson Tatum et Anthony Edwards ont fait leur apparition, Team USA a pris 13 points d'avance à la pause, puis 23 en deuxième mi-temps, avant de se relâcher de manière assez spectaculaire. La redistribution des cartes n'a pas empêché Anthony Davis d'être encore l'Américain le plus productif (17 pts, 14 rbds), ni Anthony Edwards d'être tranchant et agressif (14 pts, 4 rbds, 2 stls), au même titre que Devin Booker (16 pts).

A chaque fois qu'il a fallu accélérer et mettre un surplus d'intensité, les différents joueurs présents sur le terrain (personne n'a joué plus de 27 min mais tout le monde sauf Kevin Durant, blessé, et Derrick White, fraîchement arrivé, a participé) s'en sont chargés.

Il y a encore eu trop de pertes de balle (18) pour Team USA, mais les choses devraient se régler petit à petit de ce côté-là d'ici au début du tournoi olympique. On notera que Joel Embiid, à nouveau titulaire, a été un peu plus à son avantage que contre le Canada (10 pts, 5 rbds, 2 stls en 16 minutes. Jayson Tatum a lui été le meilleur passeur du groupe avec 5 assists.

En 2021, l'Australie était venue à bout des Etats-Unis juste avant les J.O. pour ce qui constitue, mais n'a pas pu reproduire l'exploit ce coup-ci malgré la bonne prestation de Jock Landale (20 pts) notamment.

Le boxscore de Team USA