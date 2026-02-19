Encore une mauvaise nouvelle pour Franz Wagner et le Magic

Le staff médical du Orlando Magic va encore avoir du boulot. Les blessures s’enchaînent encore au sein de l’effectif floridien et elles concernent à nouveau Franz Wagner, l’une des stars de l’équipe. L’Allemand connaît une saison galère et celle-ci vient de prendre un tournant avec l’annonce de son absence pour une durée encore indéterminée. En effet, il ne s’est toujours pas complètement remis de son entorse de la cheville début décembre. Son pied est toujours gonflé et il va avoir besoin de repos supplémentaire. Sauf que les médecins n’ont pour l’instant pas d’idée précise du temps que cela pourrait prendre.

C’est évidemment un vrai coup dur pour le Magic, qui occupe seulement la septième place de la Conférence Est. C’est problématique parce que l’organisation se voulait ambitieuse et espérait s’installer dans le top-3 après avoir fait venir Desmond Bane lors de la dernière intersaison. Mais les pépins physiques en cascade font dérailler un groupe qui est constamment en manque de repères. Orlando est d’ailleurs bien entendu plus performant avec l’ailier formé à l’Alba Berlin (16 victoires, 12 défaites) que sans (12-13).

Franz Wagner, Paolo Banchero et Jalen Suggs n’ont disputé que 19 matches ensemble sur 135 possibles en cumulé sur cette saison et la précédente. Le Magic affiche un différentiel de +12 sur 100 possession quand les trois joueurs sont alignés simultanément sur le terrain. C’est littéralement leur noyau dur qui est régulièrement à l’infirmerie.

Candidat au All-Star Game sans ses blessures, Wagner, 24 ans, tourne à 21,3 points et 5,8 rebonds de moyenne.

Terrible blessure pour Franz Wagner, Orlando retient son souffle