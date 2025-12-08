Franz Wagner blessé, Orlando retient son souffle

Franz Wagner est mal retombé et il s'est fait mal au genou dimanche soir. Le Orlando Magic attend désormais de connaître sa durée d'indisponibilité.

Franz Wagner est censé pouvoir vivre l’un des moments marquants de sa carrière NBA dans quelques semaines, quand son Orlando Magic se déplacera chez lui, à Berlin, où sa carrière a commencé, pour y affronter les Memphis Grizzlies.

Le match en Allemagne aura lieu le 15 janvier prochain et la participation de l’ailier est éventuellement remise en question après ce qui s’est passé au Madison Square Garden dimanche.

Aucun information concernant la durée de son indisponibilité à venir n’a été communiquée pour l’instant mais le joueur s’est blessé au genou.

Il est mal retombé après une faute de son compatriote Ariel Hukporti au moment où il montait au dunk. Il est resté allongé sur le sol un instant avant d’être escorté en dehors du terrain. La franchise attend désormais le verdict après l’IRM passé par son franchise player dans la soirée.

Franz Wagner était dans une très belle dynamique depuis la blessure de Paolo Banchero. Il était monté en puissance, entraînant ainsi l’équipe floridienne dans son sillage en étant notamment le meilleur marqueur du Magic (23,4 points par match) cette saison. Maintenant qu’Orlando vient de récupérer Banchero, le groupe s’apprête donc à perdre Wagner au moins pour quelques matches.

Une blessure plus longue pourrait aussi compromettre les chances d’All-Star Game de la star allemande, qui évolue pourtant au niveau des meilleurs joueurs de la ligue depuis maintenant deux ans.

Le Magic s'est incliné contre les Knicks (106-100) après avoir perdu Wagner (7 pts) au bout de 7 minutes hier soir.

