Énorme nuit en WNBA, du suspense jusqu’au bout !

Retour sur les six matchs de la nuit en WNBA où A'ja Wilson, Gabby Williams et Olivia Miles se sont éclatées.

Les résultats de la nuit en WNBA

Mystics @ Sun : 88-81

Liberty @ Sky : 96-95

Wings @ Valkyries : 80-91

Lynx @ Sparks : 99-83

Aces @ Mercury : 86-76

Storm @ Fire : 89-94

C'était la folie cette nuit avec six matchs de WNBA au programme. Des rencontres gagnées dans les dernières secondes, des grosses performances, de l'enjeu, bref, il y en a eu pour tous les goûts.

Le Sun n'y arrive toujours pas

Le premier match de la nuit opposait les Mystics au Sun. Une courte victoire 88 à 81 pour Washington face à la dernière équipe de la ligue.

Michaela Onyenwere, autrice d'un très bon match comme ça a souvent été le cas cette saison, a terminé avec 22 points, 3 rebonds, 1 interception et un 4/4 à trois points.

Lauren Betts, de son côté, gagne de plus en plus de minutes et était titulaire hier en raison des forfaits de Shakira Austin et Kiki Iriafen. Elle a fini avec 13 points, 7 rebonds et 3 passes.

Pour terminer sur le trio, Sonia Citron, joueuse du match, a signé une grosse performance en double-double avec 26 points, 12 rebonds, 4 passes et 1 contre.

Sonia shined tonight in the @WashMystics win 🌟 Citron recorded her first double-double of the szn in this dub on the road! 26 PTS | 12 REB (career-high) | 4 AST#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup | @coinbase pic.twitter.com/GukNKLJVST — WNBA (@WNBA) June 18, 2026

Washington reste l'équipe la plus jeune de la ligue et son manque d'expérience peut parfois lui coûter cher. L'attaque est encore en rodage et manque d'une meneuse capable d'organiser le secteur offensif et d'apporter de la création.

En face, le Sun s'est accroché mais n'a pas su saisir les occasions qui se sont présentées. Les Mystics étaient en danger à cause des fautes et pourtant, Connecticut n'a pas arrêté de prendre les mauvaises décisions et n'a pas su profiter de cette supériorité. C'était un match qui pouvait être gagné par le Sun.

Leïla Lacan a été la joueuse la plus utilisée par Rachid Meziane sur ce match. La Française a fini avec 11 points, 2 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Notre autre Française, Nell Angloma, a joué 13 minutes et a terminé avec 4 points, 2 rebonds et 1 passe.

Aneesah Morrow, en sortie de banc, s'offre un double-double avec 11 points, 10 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

Connecticut s'enfonce encore un peu plus et Washington est 11e.

Le Liberty se fait peur

Le Liberty s'est offert une victoire dans les dernières secondes face à une équipe de Chicago valeureuse (96-95).

Dans ce deuxième match de la nuit, il y a eu pas mal de pertes de balle qui ont permis au Sky de revenir dans le quatrième quart-temps, jusqu'à prendre la tête à 15 secondes de la fin. Avant que Sabrina Ionescu n'inscrive le panier de la gagne avec 10 secondes restantes sur le chrono. New York a pu s'en remettre à son collectif et reste invaincu à l'extérieur, en talonnant désormais Las Vegas dans la lutte pour la deuxième place.

Avec beaucoup d'efficacité au shoot mais 4 turnovers, Jonquel Jones a été désignée joueuse du match par la ligue. Elle a inscrit 19 points (66,7 % FG), 8 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre.

Jonquel Jones tonight 🔥 • 19 points

• 8 rebounds

• 3 assists

• 3/5 3PM

• 6/9 FG pic.twitter.com/QubzV4ixMY — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 18, 2026

Breanna Stewart a fini, elle, avec 17 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre.

Nuit compliquée pour Marine Johannès. La Française n'a inscrit que 3 petits points, 1 rebond, 1 passe et 2 interceptions en shootant à 20 % de réussite. Elle n'a joué que 16 minutes. De son côté, Pauline Astier était de retour sur le banc après la titularisation d'Ionescu. Elle a fini avec 9 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception.

Chicago a bien failli créer la surprise à domicile mais a surtout dû compter sur ses rookies pour se battre.

Gabriela Jaquez signe son record de points en carrière avec 22 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception. Sydney Taylor termine avec 24 points, 1 rebond, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre. Toutes les deux ont fini à plus de 60 % de réussite au tir.

Skylar Diggins, dans son rôle de vétéran, les a épaulées avec 19 points, 2 rebonds, 8 passes, 1 interception et 1 contre.

Le Sky enchaîne une quatrième défaite de suite et reste à la 12e place.

Golden State enchaîne

Après son énorme succès face à Las Vegas, Dallas voulait poursuivre sur sa lancée, mais c'était sans compter sur Golden State, qui s'est imposé à la maison 91 à 80 dans une ambiance électrique.

Si les Wings ont d'abord dominé le premier quart-temps, les Valkyries se sont vite réveillées en prenant 20 points d'avance dans le deuxième quart. Bien ciblée par la défense des Californiennes, en manque d'adresse en première période et surtout invisible aux rebonds, Dallas a eu beaucoup de mal à refaire son retard par la suite.

Il faut dire que Gabby Williams a vite donné le ton pour prendre le contrôle de la rencontre. La Française, en pleine confiance après ses dernières performances, a été élue joueuse du match en terminant avec 25 points, 3 rebonds, 4 passes et 1 interception.

Kaitlyn Chen, en sortie de banc, a apporté de la fraîcheur et de l'agressivité dans l'aspect offensif. L'ancienne joueuse de UConn a inscrit 15 points (70 % FG), 2 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Gabby Williams and Kaitlyn Chen had the Bay bumpin' tonight 🔥 In the home win, Gabby and Kaitlyn combined for 40 PTS to get the dub for the @valkyries! Williams: 25 PTS | 4 AST | 3 REB | 2 3PM

Chen: 15 PTS | 2 REB | 2 AST#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup |… pic.twitter.com/TZJU7X55ox — WNBA (@WNBA) June 18, 2026

Janelle Salaün, toujours aussi performante en 6e joueuse, a terminé avec 12 points, 4 rebonds et 1 passe.

Du côté des Wings, Arike Ogunbowale, plus adroite et plus en confiance que la saison dernière, a planté 21 points (63,6 % FG), en plus de ses 2 rebonds, 3 passes et 1 interception. Jessica Shepard finit, elle aussi, de nouveau en double-double avec 14 points et 10 rebonds.

De nouveau utilisée dans un rôle de vraie meneuse, Paige Bueckers a été bien moins au scoring et beaucoup plus à la création de l'attaque de Dallas cette nuit. Joueuse polyvalente, elle a été présente des deux côtés du parquet malgré son manque d'adresse inhabituel. Elle a fini avec 15 points, 3 rebonds, 8 passes, 1 interception et 1 contre.

Moins adroite qu'à son habitude, Azzi Fudd a compensé par son activité défensive, avec 5 interceptions et 1 contre. Elle est la rookie avec le plus d'interceptions en un match cette saison et a terminé par ailleurs avec plus d'interceptions que toute l'équipe des Valkyries réunie (4). Elle a tout de même fini avec 10 points. Ultra-impactante, sa performance défensive n'aura pas suffi à contenir l'attaque des joueuses de Natalie Nakase.

Avec sa victoire, Golden State est repassé à la 5e place.

Minnesota éteint Los Angeles

Cette équipe paraît inarrêtable. Le Lynx s'est une nouvelle fois imposé sans vraiment trembler, 99 à 83 cette fois-ci face aux Sparks, et garde encore un peu plus son siège de numéro 1.

Porté par une Olivia Miles tout simplement étincelante avec 31 points, 4 rebonds, 4 passes et 80 % de réussite au tir, Minnesota ne s'est pas vraiment fait peur devant un Kevin Durant tout sourire en courtside.

OLIVIA MILES TONIGHT 🔥🔥 • 31 POINTS

• 4 REBOUNDS

• 4 ASSISTS

• 12/15 FG

• 26 MINUTES PLAYED (!!!) pic.twitter.com/uilzfLGj8E — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 18, 2026

Natasha Howard a accompagné la rookie en signant une ligne de statistiques complète avec 15 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

On peut dire que sans sa star Napheesa Collier, le Lynx se porte très bien. On a hâte de voir ce que ça peut donner avec son retour prochain.

Chez les Sparks, Kelsey Plum n'était pas de la partie. Sans sa meilleure scoreuse, l'aspect offensif était encore plus compliqué que d'habitude, et c'est Rae Burrell qui a repris ce rôle. Titularisée, elle a inscrit 19 points à 60 % de réussite, ainsi que 3 passes.

Dearica Hamby était, elle, tout près du double-double avec 12 points et 9 rebonds.

Sans sa leader et Cameron Brink, ça a été compliqué pour Los Angeles de trouver la faille face à des Lynx affamés de victoire.

Las Vegas en finale !

Si les Aces voulaient espérer décrocher leur ticket pour la finale de la Commissioner's Cup, il fallait absolument gagner, étant donné la victoire de Minnesota face à Los Angeles. Chose faite ! Après avoir été mené jusque dans le troisième quart-temps, Las Vegas est remonté pour finalement s'imposer 86 à 76 contre Phoenix.

La finale aura lieu le 30 juin prochain face au New York Liberty.

A'ja Wilson, toujours calibre MVP, a signé un double-double à 33 points, 10 rebonds, 3 passes, 5 interceptions et 2 contres. Actuelle leader des votes du All-Star Game, elle est incontestablement la meilleure joueuse de la ligue en ce début de saison.

A'ja Wilson got it DONE tonight 🥵 She dropped a 30-piece to secure the @LVAces spot in the Commissioner's Cup Championship Game! 33 PTS | 10 REB | 3 AST | 5 STL#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup | @coinbase pic.twitter.com/iAFg1dTohD — WNBA (@WNBA) June 18, 2026

NaLyssa Smith a vraiment trouvé sa place dans cet effectif de Las Vegas. La joueuse de 25 ans a réalisé une bonne performance hier soir avec 21 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception. Jackie Young, fidèle au poste, a elle terminé avec 20 points, 1 rebond, 9 passes, 5 interceptions et 1 contre.

Le Mercury, prétendant au titre l'année dernière, sombre totalement cette saison et pointe à la 13e place avec un bilan de 4 victoires pour 12 défaites.

Kahleah Copper, avec ses 26 points, 4 rebonds et 3 passes, et Alyssa Thomas, en double-double avec 10 points, 5 rebonds et 10 passes, ont tenté de sauver l'honneur avant que Phoenix ne s'effondre dans le dernier quart-temps.

Une rencontre compliquée pour nos Françaises, qui ont eu du mal à briller. Noémie Brochant et Monique Akoa Makani ont terminé avec une ligne de statistiques identique : 4 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception. Valériane Ayayi a, elle, réalisé 1 passe et pris 1 rebond.

Portland renverse Seattle

Pour ce premier "derby" de retour sur les terres de Portland, le Fire a montré du caractère en ressortant gagnant de ce match après avoir été mené jusqu'à tard dans le dernier quart-temps. Victoire 94 à 89 à domicile contre Seattle.

Dans une rencontre équilibrée tout du long, Bridget Carleton, facteur X du Fire, a permis à sa franchise de se détacher. La Canadienne, nommée joueuse du match, a inscrit 24 points, avec 4 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 2 contres. Elle a été capitale sur toutes les zones du parquet cette nuit.

Bridget Carleton had the hot hand in @theportlandfire's thrilling win over the Storm 🔥 Carleton poured in 24 PTS, knocked down a career-high 7 triples and buried a clutch three late to help seal the victory! 📊 24 PTS | 7 3PM | 4 REB | 3 STL | 2 BLKS #WNBASeason30 | 2026… pic.twitter.com/Mtf3PvIFrb — WNBA (@WNBA) June 18, 2026

Et nos deux Françaises ont chacune excellé pour leur franchise. Carla Leite, sur un nuage à Portland, a réalisé un double-double et est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire de la ligue à inscrire au moins 20 points et 10 passes. La meneuse a fini avec 20 points, 4 rebonds, 10 passes et 1 interception.

Malgré la défaite du Storm, Dominique Malonga a signé son record de points en carrière avec 28 points inscrits à 63,2 % de réussite. Elle s'offre aussi un gros double-double avec 11 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres. Un grand match pour la joueuse de seulement 20 ans, qui a porté son équipe sur ses épaules.

Dom showed out tonight 💫 Dominique Malonga finished with a career-high 28 PTS, 11 REB, 3 AST and 3 BLKS, recording her first double-double of the season and fifth of her career. #WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/xov5d4try6 — WNBA (@WNBA) June 18, 2026

Pour l'aider, Natisha Hiedeman a inscrit 19 points, 4 rebonds et 6 passes, et la rookie Awa Fam a terminé avec 18 points, 5 rebonds et 1 passe. Seattle reste avant-dernier de la WNBA.

Il faut le dire, le calendrier défini par la ligue n'est vraiment pas le plus optimal. Après une nuit où on ne savait plus où donner de la tête, un seul match est prévu demain :

Dream @ Fever : 1h30