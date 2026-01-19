Entre ironie et agacement, Ja Morant répond frontalement aux rumeurs de transfert

Après le match NBA à Londres, Ja Morant s’est exprimé sur les rumeurs de transfert le concernant et a réaffirmé son attachement aux Grizzlies.

Dans la foulée du match NBA disputé à Londres dans lequel il a brillé, Ja Morant a été interrogé sur les rumeurs persistantes l’envoyant potentiellement loin de Memphis. Dans un contexte déjà tendu autour de l’avenir des Memphis Grizzlies, le meneur a choisi de répondre, en assumant un ton à la fois ferme et ironique face aux questions.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Ja Morant circule dans toutes les discussions de transferts. Certains rumeurs évoquant une franchise à l’écoute d’éventuelles offres, alors même que la direction avait jusque-là publiquement nié toute intention d’ouvrir la porte à un transfert. Cette situation a pris de l’ampleur à mesure que la saison avançait et que Memphis peinait à retrouver une stabilité sportive durable, alimentant les spéculations autour d’un possible changement de cap avant la trade deadline.

C’est dans ce climat que Morant a livré une prestation remarquée à Londres, au point que plusieurs observateurs présents ont estimé qu’il avait été le meilleur joueur sur le parquet ce soir-là. Une performance qui a naturellement relancé les questions sur son avenir immédiat et sur la direction qu’il souhaite voir prendre pour la suite.

« J’ai un logo dans le dos » - Ja Morant

Interrogé directement sur ce qu’il voulait pour la suite, Morant a tenu à rappeler son attachement à sa franchise, en s’appuyant sur un symbole très personnel.

« Si quelqu’un ici me connaît, je suis quelqu’un de très loyal. J’ai un logo dans le dos, donc ça devrait vous dire exactement où je veux être. »

La référence est limpide. Le meneur porte un tatouage représentant le logo des Grizzlies, un détail qui, selon lui, résume clairement son état d’esprit et son souhait de rester à Memphis malgré le bruit ambiant.

Quelques jours plus tôt, avant le match disputé à Berlin, Ja Morant avait déjà été interrogé sur ces mêmes rumeurs. Lorsque la question de sa réaction aux informations évoquant une écoute d’offres a été reposée, puis celle de son avenir après la trade deadline, le joueur a laissé transparaître une certaine lassitude. Voici l'échange avec le journaliste :

Journaliste : « Quelle a été votre réaction à cette nouvelle, et pensez-vous que vous serez encore chez les Grizzlies après la trade deadline ? »

Ja Morant : « Vous avez dit quelle était ma réaction ? »

Journaliste : « Oui, monsieur. Comment vous vivez avec cela ? Et pensez-vous que vous serez encore dans l’équipe après la trade deadline ? »

Ja Morant : « Je suis le seul à qui vous posez cette question. »

Journaliste : « Oh non. Mais vous êtes aussi devant le micro. »

Ja Morant : « À qui d’autre vous la posez alors ? »

Journaliste : « Aux personnes qui dirigent l’équipe. »

Ja Morant : « Qu’est-ce qu’ils ont dit ? »

Journaliste : « Il faut que je tape l’article d’abord. »

Ja Morant : « Ah d’accord. Question suivante. »

Un message clair, malgré le flou

Sans jamais confirmer ni infirmer explicitement les scénarios évoqués autour de son nom, Ja Morant a livré un message cohérent : son souhait personnel est de rester à Memphis, et les décisions finales ne lui appartiennent pas. À l’approche de la trade deadline, ses déclarations risquent toutefois de continuer à alimenter le débat, tant la situation des Grizzlies reste scrutée de près.

Après le gun et la grenade, Ja Morant sort la célébration... Bazooka