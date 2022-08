La FFBB vient officiellement de demander aux membres de l'équipe de France de ne pas s'engager avec des équipes russes, sous peine de non-sélection. Thomas Heurtel est le plus concerné.

UPDATE : La Fédération française de basket a confirmé ce qui était pressenti depuis plusieurs jours et évoqué par Boris Diaw dans les colonnes de L'Equipe. Les joueurs et joueuses de l'équipe de France qui décideraient de s'engager ou de continuer à jouer pour un club russe ou biélorusse pendant la guerre en Ukraine, ne seraient plus sélectionnables pour un tournoi international.