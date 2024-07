Alors que les joueurs de Team USA débarquaient mercredi à Lille, le moment tant attendu par les fans de basket du monde entier est enfin arrivé. Après des mois d'attente, marqués comme d'habitude par d'intenses débats sur les joueurs sélectionnés en équipe de France ou laissés de côté, le tournoi de basketball et son casting 5 étoiles débute dans moins de 48 heures au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

Un tournoi qualifié par certains comme le plus relevé de l'histoire au regard de sa densité, qui ne manque pas hélas d'inquiéter les supporters français, refroidis par une préparation aux jeux laborieuse de la part des Bleus, achevée sur 4 défaites consécutives avec un écart moyen de 7,5 points. Une préparation qui faute de rassurer sur le potentiel de l'EDF et de sa raquette XXL, a semé le doute dans toutes les têtes. A commencer par celle de Tony Parker, qui avouait mardi son "inquiétude" sur le plateau de France 2.

Mais puisqu'il ne s'agit que de "préparation", pour citer Nicolas Batum, l'espoir d'un tournoi réussi pour nos Bleus subsiste bel et bien. Car au fond, l'effectif est trop talentueux et expérimenté pour ne pas nous permettre de rêver à une nouvelle médaille olympique après l'argent de Tokyo en 2021. Mais pour cela, l'équipe de France devra respecter certains principes, faire des choix forts et, surtout, éviter de retomber dans ses travers. Autant de conditions qui permettront aux tricolores de briller et que nous vous livrons ici.

Prendre soin du ballon, le péché mignon de l'équipe de France

Gros point noir de la dernière campagne tricolore (16,8 bp en moyenne lors de la coupe du monde 2023), les pertes de balle ont empoisonné notre préparation de bout en bout, à l'image des 21 turnovers concédés face à l'Australie dimanche ou des 19 ballons rendus au Canada deux jours plus tôt à Orléans. Une mauvaise habitude que les Bleus devront perdre dès leur entrée en lice pour ne pas offrir à leurs adversaires trop de possessions et de jeu rapide, donc de paniers faciles, en contre-attaque.

Souvent repoussés, gênés par le défi physique imposé par la Serbie, le Canada ou l'Allemagne (celle de Montpellier hein), les Français devront se montrer plus conquérants pour ne plus subir. Se glisser dans la peau de l'agresseur, et se défaire définitivement du rôle de la victime trop souvent tenu par la France lors des matchs de préparation.

Progresser dans la mise en place du jeu offensif

Au-delà des pertes de balle, qui illustrent d'une certaine manière les limites de notre jeu d'attaque, l'exécution aura été un autre souci majeur de l'EDF sur cette prépa. Une exécution handicapée par une mise en place du jeu offensif trop tardive et laborieuse, menant à de nombreux tirs pris dans la précipitation, faute de temps restant sur l'horloge. Autant de possessions gérées à la hâte accouchant de tirs forcés ou de mauvais choix, qui auront limité notre efficacité offensive et, pire encore, empêché le groupe de trouver une forme d'alchimie en attaque.

Nos meneurs devront impérativement relever le défi imposé par les défenses adverses pour passer la ligne médiane et lancer des plays rapidement, pour permettre une pleine exploitation des systèmes dessinés par Vincent Collet. A défaut ce dernier devra imaginer d'autres moyens pour mettre en place le jeu offensif tricolore, en se servant pourquoi pas d'un Victor Wembanyama ou d'un Guerschon Yabusele, à l'image d'Isaac Bonga l'an dernier avec la Mannschaft, pour monter le ballon et amorcer les systèmes.

Faire vivre la balle

Le problème persiste malheureusement depuis plusieurs années en équipe de France, rendant le jeu trop statique et prévisible pour nos adversaires. L'absence de mouvement et de rythme constitue une véritable limite au jeu d'attaque des Bleus, trop souvent inoffensif. Les coéquipiers de Nando De Colo devront impérativement poursuivre sur leur lancée du match face à l'Australie, dans lequel les renversements de balle, notamment, ont amené plusieurs tirs à trois points, pour se donner une chance dans le tournoi.

Une bonne circulation du ballon qui nous permettra d'obtenir de meilleurs tirs, donc de moins dépendre des exploits individuels de Wemby (entre autres), et de faire travailler nos adversaires en défense, pour davantage les fatiguer encore. Et si le passing game dépendra en grande partie de l'animation offensive assurée par nos arrières, il découlera aussi du mouvement sans ballon des joueurs tricolores, trop timide jusqu'ici pour créer des décalages, des surnombres ou des mismatch, et surprendre les défenseurs adverses.

S'appuyer autant que possible sur nos facilitateurs

C'est hélas le sentiment unanime exprimé par les observateurs à l'issue de la préparation : nos meneurs ont du mal à installer le jeu tricolore et à créer pour le collectif. Face à ce constat et comme ce fut le cas dimanche, les Bleus n'auront d'autre choix que de faire passer le jeu par les facilitateurs attitrés de cette équipe de France : Nicolas Batum et Nando De Colo. Une nécessité qui pose un véritable souci alors que les deux stars de l'EDF n'ont plus leurs jambes de 20 ans, notamment dans le cas du dernier nommé.

La préparation a largement montré que le jeu offensif des champions d'Europe 2013 s'éclairait lorsqu'ils étaient sur le parquet, créant davantage de danger et offrant plus de solutions offensives aux coéquipiers de Rudy Gobert. Une dépendance que Vincent Collet devra donc gérer de main de maître pour ne pas éreinter ses deux trentenaires trop tôt dans le tournoi et limiter le risque que la présence de Nando De Colo peut représenter en défense face à des armadas comme l'Allemagne en poule ou le Canada, la Serbie et les US plus loin dans le tournoi. Un véritable défi pour le sélectionneur national.

Repenser l'association Wembanyama-Gobert...

Véritable fantasme pour nombre de spécialistes, force est de constater, à l'exception du match d'ouverture face à la Turquie et dans une moindre mesure, à Berlin, contre la Mannschaft (deux matchs sans véritable opposition), que l'association de nos tours jumelles n'aura pas eu l'effet escompté. Du moins en attaque. La faute à une adversité capable de tenir tête à notre duo de stars, mais, aussi, aux lacunes offensives de l'équipe qui empêchent la présence prolongée de Rudy Gobert sur le terrain.

Le pivot des Wolves, toujours aussi solide en défense, est hélas trop limité en attaque pour ne pas handicaper une équipe déjà très poussive dans le domaine et trop empruntée pour lui permettre d'être utile de ce côté du parquet. Vincent Collet devra donc faire de cette association une arme ponctuelle, rien de plus. Une carte qu'il conviendra d'abattre par séquence lorsque la situation l'exigera, une fois le jeu installé, qui permettra de bétonner la raquette tricolore ou de répondre au défi imposé. Rien de plus. Et rien de moins.

Pour mieux lancer la paire Wemby-Guerschon

La préparation l'a hélas clairement montré : l'équipe de France n'aura de marge sur personne lors de ces Jeux Olympiques. Battue à 4 reprises à la maison par des équipes compétitives, l'EDF ne pourra se permettre de rater ses entames de match lors du tournoi olympique pour espérer aller loin. Une situation qui, espérons-le, poussera Vincent Collet à lancer Guerschon Yabusele dans le cinq majeur en lieu et place de Rudy Gobert. En grande forme sur cette préparation, le 2ème scoreur des Bleus (12,2 points) a rappelé, si besoin était, qu'il figurait bien parmi les meilleurs 4 du continent.

Impactant à l'intérieur et adroit derrière l'arc (46,4%), le joueur du Real Madrid est le starter qu'il faut à cette équipe de France pour la mettre sur les bons rails dès le début du match, en offrant à l'équipe une multitude de possibilités offensives et en permettant notamment à Wemby, de part son adresse extérieure, de jouer plus près du cercle pour davantage d'impact encore. Vincent Collet devra trouver le courage de bencher l'ex-Choletais, dont il est nullement ici question de critiquer les performances, à l'entame des matchs, pour optimiser les chances des Français dans le tournoi en s'offrant une attaque digne de ce nom (71,7 pts de moyenne seulement sur les 4 défaites concédées en préparation). Une raquette new look qui permettra aussi de repositionner notre alien en 5 - poste sur lequel il apparaît le plus performant - , pour lui permettre de pilonner davantage le cercle et de provoquer des fautes.

Victor Wembanyama doit se rapprocher du cercle, mais le pourra-t-il ?

Relancer Evan Fournier

Meilleur marqueur des Bleus au mondial 2023 (13,8 pts à 42,9%), Evan Fournier est l'ombre de lui-même offensivement depuis le début de la préparation (6,5 points à 24% sur les 4 défaites). La conséquence de deux dernières années compliquées en NBA pour certains (comme dit, cela ne l'avait pas empêché de performer en Asie), la faute à la redistribution des cartes en EDF pour d'autres. Car si la ligne extérieure (Parker, Batum, De Colo, Fournier) a longtemps fait les beaux jours de la sélection nationale, la donne a fondamentalement changé cet été. Une (r)évolution parfaitement illustrée par une statistique : les intérieurs des Bleus sont les 4 meilleurs marqueurs de la préparation aux Jeux.

Pour autant le succès de la France passera par une équipe plus équilibrée, capable d'apporter le danger à tous les postes, comme le font les grandes équipes. Un groupe suffisamment solide pour offrir un maximum d'alternance aux tricolores en attaque et rendre le jeu des Bleus moins unidimensionnel et prévisible. Un objectif qui passera forcément par un Fournier impactant en attaque, à condition de le mettre dans les bonnes dispositions mentales dès samedi face au Brésil, alors que l'ancien arrière des Knicks, auteurs de gros efforts défensifs sur les derniers matchs, apparaît en jambes. Evan, dont les qualités au scoring ne sont plus à démontrer, est trop talentueux pour ne pas apporter davantage. Titulaire en puissance ou puncheur en sortie de banc, le staff tricolore devra trouver la formule et les mots pour lui permettre de performer.

Le chemin de l'équipe de France vers le podium olympique s'annonce donc aussi périlleux qu'incertain au regard du chantier qui attend Vincent Collet et son staff sur le tournoi et du niveau des forces en présence. Pour autant la France a des arguments en sa faveur et un potentiel suffisant pour rêver de médailles aux Jeux. A condition d'opérer les bons ajustements, et de revenir à quelques fondamentaux. Les 27 000 supporters présents à Lille ne seront pas de trop pour mettre la France sur les rails d'un tournoi qui s'annonce, quoiqu'il arrive, passionnant.