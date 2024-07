Wembanyama doit se rapprocher du cercle, mais le pourra-t-il ?

La question de l'utilisation de Victor Wembanyama occupe toutes les têtes à quelques jours du début des Jeux Olympiques à Paris. Vincent Collet, qui connaît bien l'intérieur des Spurs, s'est exprimé mercredi sur le fait que l'on ait pas forcément assez vu Wembanyama près du cercle pendant la préparation et que les Bleus ont besoin que leur meilleur marqueur, rebondeur et passeur (lors des matches "amicaux") mette davantage en avant ses qualités dans la raquette.

« Je partage cet avis. Victor également d’ailleurs, ça fait partie de nos préoccupations de lui permettre de se rapprocher du cercle. Qu’il joue d’ailleurs au poste 4 ou au poste 5. Donc on va aussi se pencher là-dessus cette semaine, mais c’est surtout une question de vouloir le faire.

Donc je suis convaincu qu’il va le faire davantage avec l’entrée dans la compétition. Il a aussi mesuré les difficultés qu’il avait pour le faire avec des défenseurs farouches. N’oublions pas que les joueurs auxquels il a été opposé sur les derniers matches avaient quand même cette caractéristique d’être très agressifs, de lui poser des problèmes justement, l’empêcher d’aller se positionner près du cercle.

Bon, ça sera peut-être moins le cas, je l’espère en tout cas, sur les prochains matches. Et puis lui va être vigilant pour avoir cette alternance, davantage d’alternance. C’est ça qui est important. Même s’il a une capacité exceptionnelle aussi loin du cercle, nous on a absolument besoin, et pour lui aussi, pour se donner des choses plus faciles, qu’il se rapproche de temps à autre. »

On ne peut pas dire que la déclaration, certes intéressante, de Vincent Collet transpire nécessairement la confiance et la certitude que tout se passera bien pour Victor Wembanyama dans ce registre de jeu pourtant fondamental.

