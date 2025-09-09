Equipe de France : échec sportif mais (plutôt) succès d’audience

Eliminée en 8e, l'équipe de France n'a pas réussi son Eurobasket. Mais elle s'est rendue visible auprès du grand public.

L’EuroBasket 2025 a généré une belle audience pour le groupe TF1. Et donc une belle exposition pour l’équipe de France, même si les matches des Bleus étaient diffusés sur ses chaînes secondaires, TMC et TFX, et non pas sur l’antenne principale.

En moyenne, chaque match de l’équipe de France a rassemblé autour de 500 000 téléspectateurs.

500 000, c’est la moyenne observée pour le huitième de finale, face à la Géorgie, à un horaire pas évident (le dimanche à 14h).

#Audiences @TMCtv Beau succès pour le 1/8e de finale de l'#EuroBasket FRANCE-GÉORGIE, #leaderTNT 📌500 000 tvsp en moyenne 🥉3ème chaine nationale sur cibles avec de très belles performances :

✅10% de PdA 25-49

✅11% de PdA 15-34

✅14% de PdA H25-49 pic.twitter.com/fGd5Mpbce3 — TF1 Pro (@TF1Pro) September 8, 2025

Lors du match contre Israël, TMC a également été leader sur la TNT avec 500 000 spectateurs, mais a également affiché un pic à 700 000 téléspectateurs.

Mais c’est le choc France–Pologne, diffusé sur TFX et non TMC, qui a offert le record d’audience du tournoi : en moyenne 600 000 téléspectateurs, avec un pic spectaculaire à 1 million en toute fin de match.

#Audiences @tfx #EuroBasket2025

FRANCE 🇫🇷 - 🇵🇱 POLOGNE 🏀Meilleure audience depuis le début de la compétition pour les Bleus 📌600 000 tvsp en moyenne

🔝Pic à 1 M en fin de match pic.twitter.com/yFwAxOojai — TF1 Pro (@TF1Pro) September 3, 2025

Ce succès intervient dans un contexte où le groupe TF1 a obtenu les droits exclusifs des matches de l’équipe de France pour les grandes compétitions FIBA (EuroBasket 2025, Coupe du monde, etc.) jusqu’en 2029.

Au-delà des chiffres, cette performance prouve que des Bleus, même privés de Victor Wembanyama et de nombreux héros des JO, continuent de susciter l’intérêt malgré une élimination prématurée. Le duo commentateur Grégoire Margotton – Nicolas Batum a également joué un rôle dans leur attractivité. L’ancien capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs beaucoup plu aux fans français.

Espérons que les stars - et les résultats - répondent présent aux prochaines compétitions. Et que les Bleus puissent alors être diffusés sur TF1… Car maintenant que les Bleus sont en gratuit et clair, toutes les conditions sont réunies pour que le basket français explose encore plus.