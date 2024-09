Ce n’était plus vraiment un secret pour personne, c’est désormais officiel. Frédéric Fauthoux est bel et bien le nouveau sélectionneur de l’équipe de France de Basket masculine. Il succède à Vincent Collet, qui est resté le coach national pendant 15 ans. Chez les filles, Jean-Aimé Toupane est prolongé.

Si le nom de Kenny Atkinson avait été évoqué il y a quelques mois, Frédéric Fauthoux était clairement le favori depuis plusieurs semaines. Ne serait-ce que parce l’Américain sera le head coach d’une franchise NBA, les Cleveland Cavaliers. Situation incompatible pour la FFBB avec la casquette de sélectionneur national, puisque la grande ligue joue pendant les fenêtres internationales.

C’est donc l’ancien joueur de Pau-Orthez, particulièrement attaché à l’équipe de France (47 sélections et une médaille de bronze à l’Euro 2005) qui reprend les rênes, avec comme objectif les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Après sa riche carrière de joueurs, il a débuté dans le coaching en N3 et N2 (Pau Nord-Est), puis comme adjoint en équipe de France jeunes (champion d’Europe avec les U16). Il a ensuite enchaîné au plus haut niveau français, avec les Mets 92, l’ASVEL et désormais à la JL Bourg. Il en restera d’ailleurs le coach, tout en s’occupant donc des Bleus.

A la tête de l’équipe de France, il sera assisté de Laurent Vila, coach de Strasbourg, et de Bryan George. Ce dernier, membre du coaching staff des Atlanta Hawks, était l’entraîneur de Victor Wembanyama en U15 France à Nanterre. Pascal Donnadieu occupera un rôle de coach-consultant. Joseph Gomis sera en charge du développement personnel et Maxime Chiron de la vidéo.

Côté équipe de France féminine, Jean-Aimé Toupane a été reconduit. Son contrat va lui aussi jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Celui qui a succédé à Valérie Garnier tentera de faire aussi bien qu’aux JO de Paris, où ses troupes ont, comme leurs homologues masculins, glaner l’argent.