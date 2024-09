Frédéric Fauthoux devrait être le nouveau sélectionneur des Bleus !

Quelques heures à peine après l'officialisation du départ de Vincent Collet après 15 ans au poste de sélectionneur de l'équipe de France, on connaît déjà très probablement son successeur. D'après les informations de BeBasket, la FFBB a choisi de nommer Frédéric Fauthoux, l'ancien meneur international et coach de la JL Bourg, pour prendre la suite.

La rumeur disait que la Fédération hésitait entre Frédéric Fauthoux et Kenny Atkinson, mais le directoire ne souhaitait pas un coach à cheval sur une franchise NBA et sur l'équipe nationale. A moins qu'un candidat ne surgisse en dernière minute, c'est donc bien l'ex-joueur de Pau-Orthez (entre 1990 et 2007) et entraîneur des Metropolitans (2015-2020) notamment, qui prendra les rênes de la sélection.

L'annonce officielle devrait intervenir d'ici quelques jours, pour installer "Freddy" Fauthoux, 51 ans, au plus haut poste national.

🚨 Le successeur de Vincent Collet est connu... 🇫🇷 Candidat déclaré au poste depuis 2020, Frédéric Fauthoux (JL Bourg) devrait bien être le prochain sélectionneur de l'équipe de France ! 👔 https://t.co/WYfvAcE2Me pic.twitter.com/k8To6OBViS — BeBasket (@Be_BasketFr) September 9, 2024

