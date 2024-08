Vincent Collet et les Bleus, c’est fini ! A qui le tour ?

La décision n'a pas encore été officialisée par la FFBB, mais cela ne fait plus aucun doute. D'après les informations de BeBasket, Vincent Collet s'est vu annoncer qu'il ne serait pas reconduit à la tête de l'équipe de France, après plus de 15 ans d'un règne qui aura débouché sur l'ère la plus prospère en termes de médailles et de victoires de toute l'histoire de la sélection. Collet et son staff, que l'on sentait forcément un peu usés par la répétition des compétitions et l'attente toujours grandissante autour des Bleus, auront terminé leur belle histoire avec l'équipe nationale sur une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, après une deuxième partie de tournoi épique jusqu'en finale face aux Etats-Unis.

Vincent Collet a remporté 179 des 253 matches lors desquels il a coaché sur le banc tricolore, avec à la clé : un titre de champion d'Europe (2013), deux médailles d'argent olympiques (2020 et 2024), deux médailles d'argent à l'Eurobasket (2011 et 2022), deux médailles de bronze à la Coupe du monde (2014 et 2019) et une médaille de bronze à l'Eurobasket.

Qui pour lui succéder ? Fauthoux ou Atkinson ?

Qu'importe les reproches sur l'absence d'autre titre majeur que l'Eurobasket 2015, Vincent Collet laissera une empreinte importante et un héritage qu'il ne sera pas si simple de récupérer. La question, d'ailleurs, est maintenant de savoir qui sera choisi pour piloter un projet qui sera encore plus ambitieux dans les années à venir. L'un des favoris à la succession de l'ex-coach du Mans, de Strasbourg et de Boulogne-Levallois, est l'ancien meneur international et actuel coach de la JL Bourg, Frédéric Fauthoux, que l'on dit prêt à accepter le job si celui-ci lui est bien proposé.

Autre nom évident, celui de Kenny Atkinson, qui a été l'un des assistants de Vincent Collet durant les Jeux Olympiques 2024. Si ce dernier s'occupe désormais des Cleveland Cavaliers en NBA, il n'est pas impossible de l'imaginer passer ses étés avec l'équipe de France, comme le font d'autres techniciens NBA.