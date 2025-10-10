Erik Spoelstra va devenir le boss de Team USA

Erik Spoelstra, le coach du Miami Heat, va prendre la suite de Steve Kerr à la tête de Team USA.

Team USA prépare l’après-Steve Kerr. Selon Shams Charania d'ESPN, Erik Spoelstra devrait être officiellement désigné comme nouveau head coach de la sélection américaine dans les prochaines semaines. Le coach du Miami Heat succéderait à Kerr à la fin de son mandat, dans la continuité logique du cycle amorcé depuis les Jeux de Paris 2024.

Spoelstra, déjà assistant de Team USA lors de la dernière campagne olympique, faisait figure de favori pour reprendre le flambeau. Sa nomination marquerait une forme d’évidence : l’homme est reconnu à travers la ligue pour sa rigueur, sa capacité d’adaptation et son art du management collectif. Double champion NBA avec le Heat (2012 et 2013), il est aujourd’hui l’un des coaches les plus respectés du circuit.

Ce n'est pas encore officiel

Sous sa direction, la sélection américaine devrait continuer à évoluer vers un style plus fluide, moderne et discipliné, dans la lignée de ce qu’il prône à Miami. Le défi sera de taille : composer avec la transition générationnelle en cours, alors que LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant approchent de la sortie, et que la nouvelle vague (Anthony Edwards, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton…) doit s’imposer à l’international.

L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais sauf rebondissement, Erik Spoelstra sera bien le nouveau visage de Team USA.