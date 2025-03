Et maintenant, les Mavs se blessent entre eux…

Dwight Powell et Kessler Edwards se sont percutés et ont quitté le terrain lors du match entre Dallas et Phoenix. L'hécatombe et la guigne continuent chez les Mavs.

On commence à avoir franchement de la peine pour les Dallas Mavericks. Pas pour la franchise en elle-même et ses dirigeants. Mais plutôt pour ses joueurs et ses fans, contraints de vivre une fin de saison qui est en train de verser dans le tragicomique. La nuit dernière, lors de la logique défaite des Mavs contre Phoenix, s'est produite la scène la plus "Dallas 2025" possible.

Alors qu'ils sont déjà saignés par les blessures, avec notamment la fin de saison du sophomore Olivier Maxence-Prosper qui s'est ajouté à l'infirmerie, les Texans ont trouvé le moyen de se blesser... entre eux. En essayant de disputer un ballon, Dwight Powell et Kessler Edwards se sont percutés en pleine poire et se sont mutuellement mis à moitié K.O. Si Edwards est revenu un peu plus tard avec un bandeau, Powell n'a pas pu reprendre la partie.

Dwight Powell and Kessler Edwards with a painful head-to-head collison (with replay). Powell and Edwards headed to the locker room. Nico does not look happy. pic.twitter.com/5nHHBZHfU4 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 9, 2025

Ah, et Brandon Williams a lui aussi quitté ses partenaires prématurément pour une blessure aux ischios-jambiers. Les Mavs n'ont que 7 joueurs valides, avec un seul joueur de plus d'1,98m, Naji Marshall.

Sur la vidéo de la collision entre Powell et Edwards, les caméras n'ont pas manqué l'opportunité de filmer la réaction de Nico Harrison dans la foulée. Le General Manager des Mavs et ennemi public numéro un en ville depuis le trade de Luka Doncic, était assez clairement frustré - on le comprend - et a regagné le tunnel qui mène au vestiaire.

