Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Thunder : 103-127

Suns @ Mavs : 125-116

Grizzlies @ Pelicans : 107-104

Jazz @ Sixers : 122-126

Cavs @ Bucks : 112-100

Spurs @ Wolves : 141-124

Pistons @ Blazers : 119-112

Kings @ Clippers : 110-111, après prolongation

Stephen Curry, LeBron James, Luka Doncic et Jordan ; Les 3 infos absolument essentielles

- Que ce soit juste ou non, on savait que le match entre OKC et Denver allait compter dans la course au titre de MVP. En ce sens, Shai Gilgeous-Alexander a peut-être pris une avance décisive dimanche. Dans le match de la fin d'après-midi, le Thunder l'a emporté grâce à un gros 4e quart-temps (41-20) et aux 40 points de "SGA", qui a ajouté 8 rebonds, 5 passes et 3 contres, à 15/32, en ne tirant "que" 8 lancers. Jalen Williams (26 pts) a aussi joué un rôle important.

Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein ont plutôt bien réussi à gêner Nikola Jokic, qui même en finissant avec 24 points, 13 rebonds, 9 passes et 3 contres, n'a pas totalement eu son rayonnement habituel. Michael Porter Jr (24 pts, 15 rbds) et Christian Braun (19 pts) ont été les meilleurs soutiens du Joker.

- Voir Kawhi Leonard en capacité de jouer, même sans être redevenu totalement celui qu'il était, c'était déjà une bonne nouvelle pour les Clippers. Mais le voir capable de marquer un game winner au buzzer contre les Kings, une première dans la nouvelle salle de l'Intuit Dome, c'était une émotion particulière pour les fans de la franchise. Kawhi (17 pts) a libéré son équipe en prolongation, avec un hook shot sur le gong en plein trafic.

WHAT A SHOT BY KAWHI LEONARD. HIM. pic.twitter.com/o7cDfpcJas — LA Clippers (@LAClippers) March 10, 2025

A 1:40 de la fin, Sacramento menait de 7 points et a gâché une belle opportunité d'enfin battre les Clippers. Nicolas Batum a joué 28 minutes pour 9 points, 4 rebonds et 1 contre à 3/3 à 3 points.

- Les Cavs ont remporté l'autre affiche de la nuit, cette fois à l'Est, en allant s'imposer à Milwaukee pour une 14e victoire de suite. On a encore pu apprécier la profondeur de Cleveland, qui a réparti ses forces avec cinq joueurs entre 11 et 17 points, mais personne au-dessus. Pour la 14e fois, les joueurs de Kenny Atkinson ont marqué au moins 110 points, ce qui a été le cas sur chacune des 14 victoires de leur série. La seule autre équipe à en avoir fait autant : les Celtics de 1986, excusez du peu.

Milwaukeee n'a pas eu le répondant espéré, même si Giannis Antetokounmpo (30 pts) est devenu le 50e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, dépassant Tom Chambers avec 20 077 points.

- Les Timberwolves ont prolongé leur série de victoires (5) en allumant San Antonio, avec 25 points (à 10/15) d'Anthony Edwards, mais aussi 20 points de Naz Reid et un petit double-double de Julius Randle (14 pts, 10 asts). Minnesota n'a jamais été derrière au tableau d'affichage. Bonne nouvelle supplémentaire pour les Wolves, Rudy Gobert a fait son retour après 10 matches d'absence et compilé 16 points et 8 rebonds en 20 minutes.

- Phoenix est revenu à une victoire et demi des Mavs, toujours détenteurs de la 10e place à l'Ouest. Les Suns ont battu l'équipe C de Dallas, avec 45 points combinés pour Devin Booker et Kevin Durant. Naji Marshall profite lui de l'hécatombe chez les Mavs pour battre son record personnel en NBA (34 pts) pour la deuxième fois de suite.

- Les Grizzlies ont mis du temps à se défaire des Pelicans, mais les efforts de Desmond Bane (30 pts) )et Ja Morant (32 pts, 6 asts) ont été payants. Memphis revient à une longueur du tandem Lakers-Nuggets.

- Les Pistons ont failli dilapider leurs 18 points d'avance en deuxième mi-temps contre Portland, mais se sont repris au bon moment. Detroit l'a emporté avec 28 points de Cade Cunningham, 20 points de Tobias Haris et un petit double-double de Jalen Duren (18 pts, 12 rbds).

- Les Sixers ont dominé le Jazz avec à nouveau un Quentin Grimes (25 pts) inspiré, qui a marqué les 8 derniers points du match pour Philadelphie. Guerschon Yabusele, en restriction de minutes, n'est passé qu'en coup de vent et sans briller dans cette partie (0 pt en 12 min).

