Et si Jaylen Brown voulait enfin sa propre équipe ?

Pendant des années, Jaylen Brown a été le sujet préféré des rumeurs de transfert. Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo... à chaque fois qu'une superstar devenait disponible, son nom réapparaissait dans les discussions. Cette fois, pourtant, quelque chose semble différent.

Les révélations autour des négociations entre Boston et Milwaukee ont confirmé que les Celtics étaient prêts à inclure Brown dans leur offre pour Giannis Antetokounmpo. Pour la deuxième fois en quatre ans, après les discussions avec Brooklyn autour de Kevin Durant en 2022, Boston était prêt à sacrifier son ailier pour franchir un nouveau cap.

La question n'est plus seulement de savoir si les Celtics sont prêts à échanger Jaylen Brown. La vraie question est de savoir si Jaylen Brown a encore envie d'attendre.

La saison où il a découvert autre chose

La blessure de Jayson Tatum a changé beaucoup de choses. Pendant plusieurs mois, Brown s'est retrouvé dans un rôle qu'il n'avait jamais réellement occupé sur la durée : celui de leader incontesté de l'équipe. Plus de hiérarchie ambiguë. Plus de débat permanent sur le véritable numéro un des Celtics.

Le ballon était dans ses mains. Les responsabilités aussi. La réponse a été spectaculaire. Brown a tourné à 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes de moyenne. Il a terminé dans la conversation pour le MVP, intégré la All-NBA Second Team et porté Boston jusqu'à la deuxième place de la conférence Est.

Quelques semaines après l'élimination, une phrase a particulièrement marqué les observateurs. Brown a expliqué que cette saison était sa préférée. Pas celle du titre. Pas celle du trophée de MVP des Finales. Celle-ci.

À première vue, la déclaration pouvait sembler anodine. En réalité, elle racontait peut-être beaucoup plus de choses qu'il n'y paraissait.

Un message difficile à ignorer

John Wall a été l'un des premiers à interpréter publiquement cette sortie. Selon l'ancien meneur All-Star, cette déclaration trahissait quelque chose que beaucoup soupçonnaient déjà.

« Je pense que c'est le moment. J'adore le voir avec Jayson Tatum, ils ont gagné un titre ensemble. Mais on a toujours ces conversations quand deux joueurs pensent être le numéro un. Quand il a gagné le MVP des Finales, ça a changé beaucoup de choses. Quand il a dit que cette saison était sa préférée, c'est là qu'ils ont compris qu'il fallait tourner la page pour JB. JB veut sa propre équipe. JB a besoin de sa propre équipe. »

Le constat est brutal. Mais il n'est pas isolé. Brian Windhorst a lui aussi expliqué récemment que Brown semblait accepter l'idée d'un départ.

« D'après ce que je comprends, Jaylen Brown accepte cette situation et réalise que cela peut être l'occasion de tourner une page de sa carrière. Il pourrait enfin avoir sa propre équipe. C'est quelque chose à quoi il pense depuis un certain temps. »

Le plus intéressant n'est pas tant l'hypothèse du transfert que la dernière phrase. Depuis un certain temps.

Le poids de dix années de rumeurs

Brown est arrivé à Boston en 2016. Depuis, il a connu pratiquement toutes les étapes possibles : les critiques sur son tir, les doutes sur sa complémentarité avec Tatum, les échecs en playoffs, les Finales perdues, puis le titre NBA et le MVP des Finales.

Pourtant, son statut n'a jamais totalement évolué. Aux yeux de la franchise, Jayson Tatum reste le visage du projet. Aux yeux d'une partie de la ligue, Brown demeure un lieutenant. Même après avoir remporté le MVP des Finales. Même après avoir terminé parmi les meilleurs joueurs de la ligue cette saison.

The Ringer résumait récemment cette tension en évoquant l'écart grandissant entre la manière dont Boston perçoit Brown et la manière dont Brown se perçoit lui-même. Et c'est peut-être là que se situe le véritable problème.

Les Celtics peuvent-ils encore revenir en arrière ?

Rien n'indique aujourd'hui que Brown va demander son transfert. Au contraire, plusieurs observateurs estiment qu'il pourrait parfaitement rester à Boston la saison prochaine. Mais une question demeure malgré tout.

Combien de fois un joueur peut-il entendre son nom dans des discussions de transfert avant de commencer à imaginer sa carrière ailleurs ?

D'autant que Brown semble vivre cette situation différemment aujourd'hui. Récemment, il adressait un message à ses détracteurs :

« Je vois une négativité que je ne voulais pas voir, mais cela ne fait qu'alimenter davantage le feu. Je vois des commentaires et des analyses que je n'avais même pas envie de voir, mais cela ne fait qu'alimenter davantage le feu. À tous ceux qui ont douté de moi, qui veulent que je fasse ceci ou cela, qui veulent que je parte ou peu importe... vous êtes en train de me transformer en monstre. »

Peut-être que Boston réussira à réparer la relation. Peut-être que Brown restera un Celtic pendant encore de nombreuses années. Mais pour la première fois depuis longtemps, la question n'est plus seulement de savoir si Boston est prêt à se séparer de Jaylen Brown. La question est désormais de savoir si Jaylen Brown commence lui aussi à envisager sérieusement la suite.

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