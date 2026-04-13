La dernière nuit de saison régulière n’a pas offert le basket le plus inspiré de l’année, entre rotations allégées, stars au repos et franchises déjà tournées vers les play-offs. Mais elle a tout de même livré quelques vraies questions de fond. Celle qui concerne San Antonio en fait clairement partie.

Battus à domicile par Denver, 128 à 118, les Spurs n’ont pas seulement laissé filer un match sans grande conséquence immédiate. Ils ont aussi laissé les Nuggets sécuriser une position plus favorable dans le tableau, au moment où chaque détail peut compter à l’Ouest.

Une occasion qui pouvait compter

Sur le papier, le calcul était simple. En faisant tomber Denver, San Antonio pouvait envoyer les Nuggets vers une trajectoire plus compliquée. À l’inverse, en s’inclinant, les Spurs se retrouvent avec un chemin potentiel où Denver puis Oklahoma City pourraient très vite se dresser sur leur route.

Dans le CQFR, Shaï a résumé le problème assez clairement : « En battant les Nuggets, ils les auraient mis dans une position plus compliquée et du coup, c’est eux qui se retrouvent avec un parcours théorique plus difficile. »

Bien sûr, à ce stade de la saison, tout reste relatif. À l’Ouest, espérer aller loin impose de toute façon de battre de grosses équipes. Mais entre affronter Denver puis potentiellement le Thunder, ou tomber sur un enchaînement théorique un peu plus respirable, la nuance existe bel et bien.

Victor Wembanyama au repos, mais…

L’absence de Victor Wembanyama a forcément nourri la discussion. Le Français, qui venait juste de valider son éligibilité statistique, n’a pas été utilisé pour ce dernier rendez-vous. Un choix qui n’a rien d’illogique, tant il doit encore gérer sa blessure aux côtes avant le début des choses sérieuses.

Pour autant, San Antonio n’a pas totalement levé le pied. Comme l’a souligné Antoine, hormis pour le Français, « l’effectif des Spurs, était au complet. Il y avait une vraie volonté d’essayer de prendre ce match. »

Autrement dit, les Spurs n’ont pas ouvertement choisi de perdre. Ils ont tenté leur chance, mais sans leur locomotive. Et face à un Denver pourtant privé de plusieurs cadres, cela n’a pas suffi.

Denver a fait le travail, même sans forcer

Nikola Jokic n’a joué qu’une mi-temps, mais elle lui a suffi pour peser lourd. Le pivot serbe a inscrit 23 points avant la pause, permettant aux Nuggets de creuser l’écart et de contrôler ensuite la rencontre. Derrière, le banc a relayé l’effort, avec notamment Julian Strawther, Jonas Valanciunas, David Roddy, Bruce Brown ou Jalen Pickett.

Là aussi, le constat dressé dans le CQFR est limpide : « Pourquoi Jokic ne

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joue qu’une mi-temps ? C’est parce qu’au bout de la mi-temps, il y a déjà 14 points d’avance pour Denver. »

En creux, cela dit aussi quelque chose de San Antonio : les Spurs avaient les cartes en main, ils étaient chez eux, et ils ont laissé filer une opportunité réelle.

Pas dramatique, mais pas anodin non plus

Il ne faut pas non plus surjouer cette défaite. San Antonio n’a pas saboté sa saison sur ce match. Et Victor Wembanyama, s’il s’exprime sur le sujet, rappellera probablement qu’une équipe ambitieuse doit être capable de battre tout le monde.

Mais sur une conférence Ouest aussi dense, gratter un tableau un peu plus favorable n’aurait pas été un luxe. C’est précisément ce qui rend ce revers frustrant. Pas parce qu’il condamne les Spurs, mais parce qu’il leur enlève un peu de marge avant même le début des play-offs.

Et dans une conférence où chaque série peut tourner sur un détail, ce genre d’occasion ratée peut finir par peser lourd.

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