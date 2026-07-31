Golden State aurait tout intérêt à attendre la trade deadline pour tenter un échange majeur grâce aux contrats de Jimmy Butler, Draymond Green et Kristaps Porzingis.

Les Golden State Warriors n'ont pas réussi à recruter LeBron James, Anthony Davis ou Jaylen Brown cet été. Pourtant, la franchise pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. Selon Marc J. Spears d'ESPN, Golden State devrait attendre la trade deadline avant de tenter un nouveau coup d'envergure.

Une stratégie qui s'appuierait sur plusieurs contrats majeurs facilement échangeables.

Dans l'émission 95.7 The Game, Marc J. Spears estime que Golden State possède déjà les éléments nécessaires pour monter un échange important au cours de la saison.

« Quand on regarde leur effectif, ils ont des contrats expirants avec Kristaps Porzingis. C'est un contrat échangeable. Draymond a un contrat échangeable. Jimmy a un contrat échangeable. »

Avec Jimmy Butler, Draymond Green et Kristaps Porzingis, les Warriors disposent en effet de plusieurs gros salaires qui pourraient servir à équilibrer financièrement un transfert majeur.

Pour Spears, l'intérêt est surtout de laisser le temps faire son œuvre.

Plusieurs équipes pourraient revoir leurs ambitions après un mauvais début de saison, une blessure ou des négociations contractuelles compliquées, mettant alors sur le marché des joueurs aujourd'hui indisponibles.

« C'est pour ça que je pense que les fans des Warriors doivent être patients et attendre de voir ce qui se passe à la trade deadline, de voir où en est l'équipe. Le problème n'est pas d'être bon aujourd'hui. C'est une question d'être bon à la fin de la saison prochaine. »

Après avoir exploré les pistes LeBron James, Anthony Davis et Jaylen Brown durant l'intersaison, Golden State pourrait donc revenir à la charge lorsque le marché offrira davantage d'opportunités.

L'idée est que le manager général Mike Dunleavy Jr. aurait davantage à gagner en attendant les bonnes occasions plutôt qu'en forçant un échange dès maintenant.

« Pour Dunleavy, avec la manière dont l'effectif est construit aujourd'hui, la patience et la possibilité de réaliser un gros échange à la trade deadline me semblent être la meilleure voie. Ce n'est pas la plus séduisante, ni la plus rapide, mais je pense que c'est la meilleure. »

Après avoir raté les gros noms de la free agency, ça ne sert à rien de faire un panic move. Leur véritable fenêtre d'action pourrait simplement se situer... en plein milieu de la saison.