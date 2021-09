Passé par les Phoenix Suns la saison dernière, E’Twaun Moore s’est engagé pour un an avec le Orlando Magic.

Le périple continue pour E’Twaun Moore. Le vétéran de 32 ans va changer de franchise pour la troisième fois en autant de saisons. Selon Adrian Wojnarowski, il a signé pour un an – au minimum, 2,6 millions – avec le Orlando Magic.

Il connait bien l’organisation puisqu’il avait déjà porté la tunique de l’équipe floridienne entre 2012 et 2014. Moore était alors un jeune joueur qui découvrait la NBA, même s’il a effectué deux exercices plutôt bons à Orlando. Depuis, il est passé par Chicago, sa ville natale, New Orleans et Phoenix.

Membre de la rotation des Suns, E’Twaun Moore a donc disputé les finales NBA en juillet dernier. Même s’il n’est en réalité pas entré sur le terrain. Le combo guard avait un rôle minime, pour 4,9 points de moyenne en saison régulière.

Il va amener son expérience sur une ligne arrière peuplée de jeunes talents comme Jalen Suggs, Cole Anthony ou encore Markelle Fultz.