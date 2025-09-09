EuroBasket 2025 : Les pronos de BS pour les quarts

Dans le CQFR, Shaï et Antoine se sont projetés sur les quarts de finale de l’EuroBasket. De Turquie–Pologne à Allemagne–Slovénie, ils livrent leurs favoris et leurs doutes avant un plateau prometteur.

Turquie – Pologne : la marge de Sengun

La Turquie a souffert contre la Suède, mais reste le choix logique pour nos deux journalistes. Shaï est catégorique : « Je pense que les Turcs vont passer. Je serais surpris qu’ils ne passent pas (...) même si les Polonais seront embêtants. »

Antoine insiste sur le duel intérieur : « La Pologne a zéro réponse à Alperen Sengun et à part faire faute sur faute sur faute et espérer qu’il rate des lancers francs, elle a pas vraiment de réponse pour Sengun. » Le seul scénario d’un exploit polonais passe par l’adresse : « La Pologne pour passer, vu qu’à l’intérieur ça me semble déjà verrouillé, va devoir avoir une adresse à trois points absolument insolente. »

Lituanie – Grèce : Giannis en mission ?

La Grèce et la Lituanie s’affrontent dans un duel annoncé comme serré. Shaï explique : « Je reste sur l’impression de puissance de Giannis, il m’a semblé en mission et je pense que les Grecs vont passer. »

Antoine, qui a rappelé qu’on a eu tendance à sous-estimer la Lituanie après la blessure de Jokubaitis, s’attend à un match serré : « S'il y a un quart de finale où je pense qu’il faut se méfier, c'est celui-là. Je m’attends à un match serré. (…) Je vais quand même rester sur la Grèce parce que Spanulis me fait aussi forte impression. »

Les deux rappellent que la Lituanie pourra miser sur Jonas Valanciunas dans ce matchup - contrairement au match précédent -, et qu’un plan pour faire déjouer Antetokounmpo n’est pas à exclure. Mais la présence d’un « Giannis en mission » devrait donner l’avantage aux Grecs.

Finlande – Géorgie : l’outsider scandinave

Le quart le plus inattendu oppose la Finlande de Lauri Markkanen à la Géorgie, tombeuse des Bleus. Antoine n’hésite pas : « Moi je vois la Finlande passer. »

Shaï va dans le même sens : « Je pronostiquerai plutôt la Finlande. » Les deux mettent en avant le style de jeu des Nordiques : adresse extérieure, rythme, mobilité. Ils vont forcer la Géorgie, aux joueurs plus lourds, à courir. « Les Finlandais, ils vont mettre des shoots à trois points et la défense géorgienne va forcément être obligée de réagir », analyse Antoine.

Si les Géorgiens seront rugueux, Markkanen, solide dans le combat, devrait être difficile à contenir.

Allemagne – Slovénie : Doncic contre la machine

Le choc de ces quarts oppose Luka Doncic à une Allemagne invaincue, mais dont le coach, malade, a décidé de prendre du recul. Shaï résume l’équation : « Si Luka arrive à faire tomber cette Allemagne-là, c’est quand même une belle dinguerie. Je pense quand même que l’Allemagne a suffisamment de certitudes pour survivre à un match à 40 pions de Luka. »

Antoine voit aussi la Mannschaft favorite : « C’est vraiment un homme contre une équipe (…). L’Allemagne me semble trop large quoi. Bon la dernière fois que j’ai dit ça c’était pour la Serbie. Je pense que l’Allemagne quand même est partie pour passer sur ce tour-là. »

Luka Doncic reste impressionnant, mais la profondeur et la constance allemandes paraissent difficiles à surmonter.

Des demies qui font saliver

Si les pronostics de Shaï et Antoine se vérifient, on se dirigerait vers des demi-finales Turquie-Grèce et Allemagne-Finlande. Un plateau relevé, avec un duel attendu entre Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun d’un côté, et un choc de styles entre Markkanen et la force collective allemande de l’autre.

L’EuroBasket a déjà été incroyable, avec des surprises folles, mais les quarts promettent encore de beaux affrontements.

