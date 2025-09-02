Eurobasket J7 : la Slovénie revient à 2-2, Israël met la pression

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Grèce - Bosnie (Gr.C) : 77-80

Belgique - Israël (Gr. D) : 89-92

Islande - Slovénie (Gr. D) : 79-87

Chypre - Géorgie (Gr. C) :

Italie - Espagne (Gr. C) :

France - Pologne (Gr. D) :

- La Slovénie a disposé de l’Islande (79-87). Sans surprise, mais sans franchement dominé. Pendant une mi-temps, les deux équipes ont fait jeu quasi-égal. C’est au retour des vestiaires qu’un gros Luka Doncic encore une fois (26 pts à 8/22, mais 2/10 à 3, 7, 4 pds et 3 steals), Aleksej Nikolic (17 pts) et les leurs ont passé un gros coup d’accélérateur : 11-24. Mais les Islandais, menés notamment par Martin Hermannsson (22 pts à 9/13), n’ont pas abdiqué. Encore un rappel que l’Islande, surtout avec l’absence de Sarr, ne sera pas à sous-estimer jeudi pour les Bleus. Elle n’a certes pas gagné un match, mais n’a perdu qu’une fois de plus de 10 (seulement 12 pts, face à Israël) et a tenu tête à chaque adversaire.

- On attendait le duel entre Giannis Antetokounmpo et Jusuf Nurkic, après les propos du Bosnien sur les limites du Greek Freak en basket FIBA. Malheureusement, la star des Bucks a été laissée au repos en raison d'une gêne au genou et ce sera d'ailleurs à surveiller sur la suite du tournoi. Les Bosniens en ont profité pour l'emporter (80-77), avec un double-double, notamment, de... Nurkic : 18 points, 10 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

C'est la première défaite grecque dans le tournoi. La Bosnie, pour sa part, met gentiment la pression sur l'Italie et l'Espagne, puisque le perdant du choc de ce soir sera à bilan égal avec les hommes de Beciragic.

- Dans le groupe D, celui de la France, Israël a confirmé sa victoire face aux Bleus, non sans se faire un peu peur contre la Belgique. Si Deni Avdija (22 pts) et ses coéquipiers se sont imposés (92-89), ils sont totalement passés à côté de leur 4e quart-temps alors qu'ils ont compté jusqu'à 21 points d'avance dans cette partie. A noter que le Belge Hans Vanwijn (qu'il faut prononcer "Van-Wayne" si l'on ne veut pas fâcher les Flamands) a frôlé le triple-double avec 14 points, 11 rebonds et 9 passes.

Les Israéliens ont validé leur billet pour le prochain tour et occupent pour le moment la première place en attendant les autres rencontres du jour dans le groupe D.