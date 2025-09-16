Après le sacre de l'Allemagne à l'EuroBasket, Bild révèle le montant des primes versées par la Fédération à ses joueurs.

Championne d’Europe au terme d’une finale haletante contre la Turquie, le 14 septembre à Riga, l’équipe d’Allemagne peut désormais célébrer son titre… et ses primes financières. Selon Bild, repris par BasketNews, chaque joueur allemand se verra attribuer environ 30 000 € de bonus après leur sacre à l’EuroBasket 2025.

Ce montant, qualifié de modeste par certains observateurs, est toutefois significatif en Europe, où les primes varient beaucoup selon les fédérations et le palmarès. Pour les Allemands, il s’agit d’une récompense qui souligne l’engagement et la constance d’un groupe mené par Dennis Schroder, MVP du tournoi, et épaulé par Franz Wagner, Isaac Bonga et les autres.

A noter que le bonus aurait été de 25 000 € si l’Allemagne s’était inclinée face à la Turquie lors du match pour le titre. Et que, si les Allemands avaient dû se contenter du bronze, chaque joueur aurait empoché 20 000 €.

La prime intervient après des semaines de préparation intense, de matchs pièges et d’attentes fortes : l’Allemagne partait favorite, mais la pression était énorme pour renouer avec un titre européen qu’elle n’avait plus remporté depuis 1993. Ce bonus de 30 000 €, au-delà de son aspect financier, récompense non seulement les performances sur le terrain, mais aussi les espoirs placés en un collectif soudé, capable de répondre aux attentes.