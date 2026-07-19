La France U20 s’incline de justesse face à la Slovénie (91-89) en demi-finale de l’EuroBasket, malgré les 32 points de Maïdy Douglas.

L’équipe de France U20 est passée tout près d’une qualification en finale de l’EuroBasket. Au terme d’une demi-finale spectaculaire et indécise, les Bleuets se sont inclinés (91-89) face à la Slovénie, pays hôte de la compétition.

Privée de Mohamed Sankhé, blessé au genou, puis rapidement de Soren Bracq, touché à la cheville dans le premier quart-temps, la France a longtemps résisté malgré un effectif diminué. Menés de cinq points à la pause (52-47), les joueurs de Mickaël Hay ont recollé dans le troisième quart-temps avant de prendre sept longueurs d’avance à cinq minutes de la fin (82-75).

La Slovénie a alors renversé la rencontre grâce à un 13-0, porté par Mark Padjen, auteur de 25 points. Les Bleuets n’ont pourtant rien lâché et sont revenus à 89-89, notamment grâce à une interception suivie d’un panier d’Oscar Wembanyama.

🎙️ Victor Wembanyama est-il anticapitaliste ?

Après un tir à 3-points manqué par Maïdy Douglas, une faute française au rebond a envoyé Filip Petkovski sur la ligne. Le Slovène a inscrit ses deux lancers francs à une seconde du buzzer, offrant la qualification à son équipe. La dernière remise en jeu tricolore n’a rien donné.

Maïdy Douglas a pourtant livré une performance exceptionnelle en sortie de banc, avec 32 points à 11 sur 16 aux tirs. Yohann Sissoko a ajouté 14 points, tandis que Mohamed Diakité a signé un double-double avec 12 points et 10 rebonds. Oscar Wembanyama a terminé avec 11 points.

Éliminée de la course au titre, la France tentera désormais de repartir de Ljubljana avec une médaille de bronze. Les Bleuets affronteront l’Espagne ce dimanche à 14h30.