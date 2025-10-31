Euroleague : Theo Maledon brille à Madrid, coup d’arrêt pour Paris

Les scores en Euroleague

Zalgiris Kaunas - ASVEL : 96-59

Maccabi Tel Aviv - Etoile Rouge Belgrade : 92-99

Valence - Dubaï : 80-78

Bayern Munich - Virtus Bologne : 86-70

Milan - Paris Basketball : 86-77

Real Madrid - Fenerbahçe : 84-58

- C’est la crise au Fenerbahçe. Le champion en titre ne fait pas que perdre, il prend des dérouillés. Cette fois-ci face au Real Madrid. Les Madrilènes se sont imposés de 26 points en s’appuyant notamment sur un excellent Theo Maledon. Premier de son équipe à l’évaluation (23), l’international tricolore a aussi terminé meilleur marqueur des siens avec 15 points mais aussi 5 rebonds et 4 passes. Une belle prestation de l’ancien joueur NBA, qui se fait sa place au Real. Malgré son armada de stars américaines, le Fener n’y arrive pas et occupe désormais la 17eme place de l’Euroleague.

- Coup d’arrêt pour le Paris Basketball, battu pour la deuxième fois cette semaine. Nadir Hifi (24 points) et ses partenaires se sont inclinés à Milan face à un adversaire bien plus solide défensivement. Les Parisiens ont souffert en première mi-temps et ils sont revenus au vestiaire avec 20 points de retard. Ils ont dû courir après le score ensuite. Sans succès. Ce revers ramène le club de la capitale dans le ventre mou du classement avec 4 victoires et autant de défaites.

- Kaunas n’a pas eu à forcer son talent pour battre l’ASVEL de 37 points. Les Villeurbannais ont peut-être la tête ailleurs depuis que leur départ de l’Euroleague a été annoncé. Le club devrait rejoindre la FIBA Champions League dans le but d’intégrer ensuite la NBA Europe. En attendant, les défaites s’enchaînent et l’équipe semble vraiment loin du meilleur niveau continental. Sylvain Francisco s’est illustré en compilant 15 points et 7 passes en seulement 18 minutes avant Tomas Masiulis profite de l’écart au score pour faire tourner son effectif.

- Et de 6 ! Six victoires de suite pour l’étoile rouge de Belgrade, une formation absolument inarrêtable depuis plusieurs semaines. Les Serbes ont surfé sur la superbe performance de Codi Miller-McIntyre, auteur de 23 points et 12 passes décisives. Les 20 points et 6 rebonds de Jaylen Hoard n’ont pas suffi pour le Maccabi Tel Aviv.

- Promu en Euroleague cette saison, Valence tient le choc en multipliant les succès. Les Espagnols ont battu in-extremis un autre petit (grand) nouveau, Dubaï. L’Américain Omari Moore (15 pts) a signé le panier pour la gagne à 24 secondes de la fin du match. Une nouvelle défaite pour le club émirati, un peu à la peine en dépit des performances de Filip Petrusev.

- Spencer Dinwiddie a fait ses grands débuts en Europe et le Bayern s’est imposé contre la Virtus Bologne. L’ancien joueur NBA n’a pas forcément brillé (6 points, 3 passes) mais il a contribué au succès de l’équipe allemande. Ce sont encore une fois Andi Obst (21 pts) et Isiaha Mike (17) qui ont porté Munich en attaque.

