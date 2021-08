Evan Fournier, ça commence à sentir mauvais avec les Celtics…

Auteur de belles performances aux Jeux Olympiques de Tokyo, Evan Fournier marque aussi des points pour son avenir. Avec sa prestation contre Team USA, l'arrière a probablement réussi à gagner quelques millions de dollars sur son futur contrat.

Libre sur cette intersaison, l'ancien du Orlando Magic figurait dans les plans des Boston Celtics pour le futur. Depuis plusieurs semaines, il se murmure que le nouveau patron des C's Brad Stevens souhaitait le conserver.

Mais d'après les informations de Mark Murphy du Boston Herald, les deux parties ne devraient pas parvenir à trouver un accord. En effet, Fournier réclame un contrat de 4 ans à plus de 80 millions de dollars.

Un tarif visiblement trop élevé pour les Celtics. Les discussions stagnent désormais très sérieusement. Et dans le même temps, le Tricolore dispose de sérieux prétendants. On pense notamment aux New York Knicks, qui ont la flexibilité financière pour lui soumettre une grosse offre.

D'ailleurs, Boston a probablement anticipé un départ d'Evan Fournier avec la récente arrivée, via un trade, de Josh Richardson. Pour l'international français, même dans l'hypothèse d'un échec des discussions avec les Celtics, il n'y a aucune inquiétude à avoir en raison de sa belle cote de popularité au sein de la Ligue.

