Evan Fournier : “Impossible de redevenir coéquipiers après ça”

Impossible de « mind his own business » et ça se comprend. Le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole concernent les Golden State Warriors mais de nombreux joueurs NBA qui évoluent dans d’autres équipes ont réagi et donné leur avis en voyant la violence des images. Parmi eux, Evan Fournier.

There is no way you can get back to being teammates after a punch like that.

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 7, 2022